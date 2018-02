La Comisión Madre Mía del Congreso, que preside el fujimorista Héctor Becerril, evaluará si vuelve a sesionar en el penal de la Diroes para tomar la declaración al ex presidente Ollanta Humala, por las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 1992 en la base contrasubversiva Madre Mía (Huánuco).

Esta información la dio a conocer el propio Héctor Becerril, quien además remarcó que la situación del ex mandatario Ollanta Humala “está bastante complicada” al interior de la comisión frente a la información obtenida en el marco de las pesquisas.

“La situación de Ollanta Humala está bastante complicada, por eso es que nosotros queremos darle una segunda oportunidad para que pueda deslindar las serias imputaciones que hay sobre él”, dijo Héctor Becerril a la prensa.

“Vamos a poner al debate en la siguiente sesión si vamos a tener una nueva diligencia en la Diroes para que Ollanta Humala pueda finalmente hablar, defenderse y hacer uso de ese derecho que tiene”, añadió el fujimorista.

Como se recuerda, el pasado viernes la Comisión Madre Mía sesionó en Ate, al interior del penal de la Diroes, para interrogar a Humala por los hechos ocurridos en la base contrasubversiva de Madre Mía.

Sin embargo, de acuerdo con su abogado, el ex presidente decidió no responder las interrogantes argumentando vulneración del debido proceso por parte de la comisión al no enviarle el expediente de las investigaciones.

“Él lo que dice es que no ha tenido los documentos, sin embargo, hay documentos que son públicos que le hemos hecho llegar. Según resoluciones del Tribunal Constitucional, podemos hacerle llegar otros documentos para que no argumente finalmente que él no ha tenido los documentos pertinentes”, comentó Héctor Becerril.

─Sesión nula─

En la sesión de este martes, solo con la presencia del presidente de la comisión, Héctor Becerril, y del apepista Edwin Donayre, se interrogó por más de cuatro horas a dos ex militares que sirvieron en la década de los 90' en la base contrasubversiva Madre Mía, cuando el hoy ex presidente Ollanta Humala se encontraba a cargo.

Las identidades de los testigos se mantuvieron en reserva y Becerril señaló que sus declaraciones “finalmente esclarecen mucho” el caso que vienen investigando.

Sin embargo, al haber sesionado con falta de quórum, la sesión quedaría invalidada y los testimonios no podrían usarse en el informe final.

