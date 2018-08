La ex primera dama Nadine Heredia no asistió a la sesión de la Comisión Madre Mía, a la que había sido citada para este viernes. El congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular), titular del grupo, informó que la esposa del ex presidente Ollanta Humala ya no volverá a ser invitada.

“En vista ya del poco tiempo que nos corresponde, la señora Nadine Heredia no va a volver a ser citada ya por esta comisión”, comentó Becerril para solicitar luego el retiro de la prensa y dar paso a una sesión reservada.

Comisión Madre Mía. Nadine Heredia estaba citada pero no llegó. La comisión dice que fue notificada, pero el abogado Pedraza, defensor de la esposa de Humala, señaló anoche a El Comercio que no fueron notificados. Becerril informa que no la volverán a citar @Politica_ECpe — Mario Mejia Huaraca (@mariomejiah) 3 de agosto de 2018

Becerril explicó que Heredia, esposa del ex presidente Ollanta Humala, fue requerida a fin de que informe respecto a las anotaciones que aparecen en una de sus agendas relacionadas a temas judiciales, y en las que se hace referencia al Caso Madre Mía. Las inscripciones datan del año 2009.

Según señaló, Nadine Heredia fue precitada el 16 de y la citación formal se dio el 17 de julio.

La comisión inició su sesión solo de carácter informativo, puesto que no hubo el quórum requerido.



La citada comisión del Congreso investiga las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la base contrasubversiva Madre Mía (Huánuco), en 1992. Asimismo, indaga la supuesta compra de testigos a fin de cambiar la versión de quienes sindicaban al ex presidente Ollanta Humala como el ‘Capitán Carlos’, quien habría sido autor de los delitos.



La Comisión Madre Mía tuvo estima tener listo su informe final hacia la quincena de setiembre.