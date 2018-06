Comisión Madre Mía prepara citación para Nadine Heredia

El presidente de la Comisión Madre Mía, Héctor Becerril (Fuerza Popular), ya tomó la decisión de citar a la ex primera dama Nadine Heredia al grupo investigador. Si bien aún falta coordinar la fecha exacta de la convocatoria, adelantó que no pasará del próximo viernes 20 de julio.

En diálogo con El Comercio, el representante de Lambayeque afirmó que Nadine Heredia se encuentra dentro de las siete personas que a la Comisión Madre Mía le resta por tomar las declaraciones antes de presentar su informe al pleno del Congreso.

En esa línea, el parlamentario subrayó que la citación a Nadine Heredia se da a pedido de la legisladora no agrupada Yeni Vilcatoma, quien es vicepresidenta en la comisión, a fin de que detalle a quiénes hacía referencia en sus agendas con los apelativos, por ejemplo, “ojitos” y “San Martín”.

Según Héctor Becerril, todo ello se da en el marco del archivamiento de la denuncia en contra del ex presidente Ollanta Humala por el Caso Madre Mía. “A la señora Nadine Heredia no la estamos citando por los crímenes de lesa humanidad por los que se le está investigando en la comisión a Ollanta Humala”, remarcó.

─Nueva citación─

Precisamente, el presidente de la Comisión Madre Mía refirió que dentro de este grupo de personas por citar también está el ex mandatario Ollanta Humala, quien ya había sido interrogado en febrero por el grupo investigador.

En esta nueva oportunidad, refirió Héctor Becerril, Humala ya no podrá “excusarse” de responder las preguntas de la comisión argumentando que no contaba con el acervo documentario de la investigación.

“Faltando un tiempo prudencial [para la citación], le vamos a dar la oportunidad de que vaya él o su abogado a revisar toda la documentación que quieran de todo el proceso de investigación que hemos realizado. […] ya no va a tener la oportunidad de decir me acojo al silencio porque no he tenido la documentación pertinente”, puntualizó Héctor Becerril.

Dentro de las siete personas a las que faltan recoger su testimonio también está el fiscal provincial Marco Guzmán Baca, quien fuera acusado de “encarpetar” los audios y transcripciones que vinculaban a Ollanta Humala con el caso de las presuntas compras de testigo.

“No debe pasar del tercer viernes de julio, en donde todos ya deben haber concurrido a la comisión y haber dado su manifestación”, aseveró Héctor Becerril.

MÁS EN POLÍTICA: