Comisión Madre Mía recibe este martes a ex asesora de Ollanta Humala

El presidente de la Comisión Madre Mía, Héctor Becerril (Fuerza Popular), anunció que se ha citado a Cynthia Montes, quien fuera secretaria de prensa del ex presidente Ollanta Humala, para el próximo martes 27 de febrero. Añadió que se dejó sin efecto la intención de convocarla de grado o fuerza.

Héctor Becerril explicó que, si bien se había enviado a un magistrado del Poder Judicial el acuerdo de la Comisión Madre Mía para convocarla de grado o fuerza (aunque faltaba precisar la fecha), la medida no se concretará debido a que Montes ha mostrado su disposición de acudir a la comisión.

“Ya habíamos planificado citarla el martes, pero la íbamos a citar de grado o fuerza por los apremios que tenemos. Sin embargo, el día de hoy mandó un documento diciendo que se allana a ir a la comisión y en mérito a eso, la estamos citando. No compulsivamente, sino simplemente sin los apremios de grado o fuerza”, dijo Héctor Becerril en diálogo con El Comercio.

Como se recuerda, a fines de enero el grupo investigador aprobó convocar a Cynthia Montes de grado o fuerza, argumentando que a pesar de todas las citaciones que se cursaban ella no aceptaba acudir a la comisión.

Por su parte, la ex asesora de prensa envió un oficio en el que solicitaba que se deje sin efecto la petición de grado o fuerza debido que anteriormente ya había manifestado su voluntad de brindar sus declaraciones.

Entiendo hoy sesiona la comisión del congresista Becerril. Difundo la carta que hice llegar ayer a su grupo de trabajo, haciendo notar que aún no existe reprogramación. pic.twitter.com/7vIREN0a7f — Cyn Montes (@cynthyamontes) 23 de febrero de 2018

Quienes también acudirán a la sesión de este martes de la Comisión Madre Mía son el ex fiscal de la Nación José Peláez Bardales y el fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarry.

Cabe precisar que para la sesión de este viernes la comisión tenía previsto someter a votación si se volvía a interrogar al ex presidente Ollanta Humala en el penal de Barbadillo, así como si se iba a solicitar la ampliación al pleno del Congreso de 90 días para continuar con las investigaciones.

No obstante, ello no pudo concretarse por falta de quórum debido a que solo estuvieron Héctor Becerril y la parlamentaria no agrupada Yeni Vilcatoma.

─Secretario de Fuerza Popular─

Héctor Becerril dijo que le “llama la atención que el Ministerio Público en temas nimios está ahí investigando, pero en temas tan graves que atañan a todo el país ahí se ponen de costado”, al ser consultado por la denuncia penal que formuló la fiscalía contra el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, por el presunto delito contra la fe pública.



“El señor Chlimper sabrá responder al Ministerio Público. Nosotros estamos claros que por parte de él no ha habido ninguna manipulación de ningún audio ni nada por el estilo”, expresó.

En ese sentido, debido a la que habría “hay un pacto de la corrupción entre el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y Pedro Pablo Kuczynski”, sobre sus presuntos vínculos con Odebrecht, Héctor Becerril propuso que la Comisión Lava Jato asuma un “temple debido” y se presente ante Palacio de Gobierno hasta que el presidente los reciba.

“Tiene enviar un documento al presidente haciéndole conocer que, en vista de que Barata no va a declarar, la comisión fije el día y hora que van a ir a Palacio de Gobierno. Ese día deben ir todos los miembros y pararse en la puerta de palacio y no moverse de allí hasta que el presidente los reciba”, puntualizó.

MÁS EN POLÍTICA: