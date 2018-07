Comisión Madre Mía recibió a fiscal acusado de ocultar audios

La comisión del Congreso que investiga las presuntas violaciones de Derechos Humanos en la base militar de Madre Mía y la compra de testigos por ese caso tomó la declaración hoy al fiscal Marco Guzmán Baca, a quien se le acusa de haber tratado de ocultar los audios que revelaban la supuesta compra de testigos para favorecer al ex presidente Ollanta Humala.

El Ministerio Público inició una investigación contra Guzmán Baca en mayo del 2017 por no haber informado oportunamente de la existencia de esos audios que se obtuvieron cuando se hicieron interceptaciones telefónicas para la investigación que se seguía contra el terrorista Florindo Flores ‘Artemio’.

Tras finalizar su interrogatorio ante la comisión que preside Héctor Becerril, Guzmán Baca sostuvo que las imputaciones que se le hacen “no se ajustan a la verdad”.

“No se ha ocultado nada, los audios están allí, están siendo utilizados. Si en su momento se envió fue porque faltaba depurarlos”, indicó a El Comercio.

Preguntado porque se demoró mucho tiempo en informar de los audios y de enviarlo a la fiscalía correspondiente para que lo investigue, el fiscal dijo que el retardo fue porque “en ese momento yo estaba trabajando en un tema complejo como era el caso de ‘Artemio’. No podía mandar el material sin depurarlo. No hubo mala intención, no hay dolo”.

La Comisión Madre Mía tenía previsto para hoy también tomar la declaración de Edgardo Olórtegui, ex abogado de Ollanta Humala.