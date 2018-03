Comisión Madre Mía recibirá al ex asistente personal de Humala La sesión se llevará a cabo de forma reservada. También se convocó al ex coronel EP Luis Humberto Pereyra, acusado de perder el expediente de la carrera militar del ex mandatario

La defensa de Ollanta Humala asegura que el ex presidente no ha sido notificado de decisión que lo pasa a condición de investigado en la Comisión Madre Mía. (Foto: Difusión) Asimismo, se requirió a la fiscal de la 30° Fiscalía Provincial Penal de Lima, Juana Gladys Meza Peña, y al ex fiscal José Peláez Bardales. (Foto: Difusión)