Comisión Madre Mía recibirá a hombre de confianza de Humala

La Comisión Madre Mía del Congreso, que preside el parlamentario Héctor Becerril (Fuerza Popular), recibirá el próximo 2 de febrero a un testigo clave para los hechos que investiga: Amilcar Gómez, actual suboficial técnico de tercera del Ejército del Perú y hombre de confianza del ex presidente Ollanta Humala.

Una fuente al interior de la Comisión Madre Mía confirmó a El Comercio que desde Tocache, San Martín, localidad donde actualmente Amilcar Gómez se encuentra destacado, sus superiores ya autorizaron su declaración al grupo investigador ante la advertencia de que caso contrario sería citado de grado o fuerza.

En ese sentido, la cita se encuentra prevista para el próximo 2 de febrero, en una sesión que se llevará a cabo en Lima, en el Palacio Legislativo a las 9:00 a.m.

La misma fuente indicó que “hay voluntad” para que la sesión no sea reservada, como todas las sesiones, pero que eso todavía sería definido el mismo viernes.

Amilcar Gómez participó en el levantamiento de Locumba y sería uno de los operadores del ex presidente Ollanta Humala en la presunta compra de testigos; quienes en un inicio lo habían sindicado como el ‘Capitán Carlos’, acusado de asesinato y desaparición forzada, y que luego se retractaron de sus señalamientos a cambio de dinero.

“Uno de los intermediarios ahí fue Amílcar […] [Me pidió] que me retracte, que no le eche la culpa a Humala”, reveló a la Unidad de Investigación de El Comercio, Jorge Ávila, quien en 1992 había denunciado al ex presidente Ollanta Humala por el asesinato de su hermana y su cuñado.

Asimismo, Amílcar Gómez también está incluido en las interceptaciones legales que se realizaron en el 2011 al círculo cercano del ex jefe de Estado y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, y en las que se coordinan los depósitos bancarios a los testigos.

Finalmente, se pudo conocer que este viernes se estaría oficializando la fecha en que la Comisión Madre Mía iría al penal de Barbadillo para interrogar al ex presidente Ollanta Humala, quien cumple prisión preventiva en marco de una investigación por presunto lavado de activos. Este encuentro sería el 16 de febrero.

