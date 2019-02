Comisión Permanente admitió denuncia contra Pablo Sánchez por fuga de Hinostroza

La Comisión Permanente del Congreso aprobó la cuestión previa planteada por los congresistas de Fuerza Popular, Juan Carlos del Águila y Karina Beteta, para que no se archive una denuncia constitucional referida al ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez y el ex juez supremo César Hinostroza.

El pasado octubre, la congresista Yeni Vilcatoma presentó la denuncia constitucional N°266 contra el fiscal supremo Pablo Sánchez por “delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales” tras la fuga de César Hinostroza, sindicado como el cabecilla de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

El primero en solicitar la cuestión previa fue el congresista Juan Carlos del Águila, quien indicó que se le debe otorgar un plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que lleve a cabo la investigación pese a que esta fue archivada por mayoría. Esto, en atención al informe que fue publicado este domingo en "Panorama" en el que se detalló que había un pedido para que el ex juez supremo sea objeto de videovigilancia.

A este pedido se sumó la legisladora Karina Beteta, quien aseguró que existen nuevos indicios para que esta denuncia sea devuelta al grupo de trabajo y se incluya al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, César Villanueva y al ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

“Me sumo y sustento la cuestión previa que ha planteado el colega Juan Carlos del Águila. Este Congreso no puede ser ajeno a una realidad. Todo el pueblo peruano se ha indignado por la forma tan vil como se ha escapado César Hinostroza cuando tenía un pedido por parte del entonces fiscal a cargo de la investigación, Pablo Sánchez”, dijo.

Yeni Vilcatoma también respaldó la solicitud e incluso señaló que la denuncia debía ser ampliada para considerar también al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Agregó que presentará un pedido de interpelación contra este por presuntamente no haber informado sobre la videovigilancia solicitada contra Cesar Hinostroza.

De parte de Peruanos por el Kambio, Mercedes Araoz aseguró que no hay temor desde el Ejecutivo para que se investiguen presuntas responsabilidades por la fuga de César Hinostroza tras recordar que el Gobierno asumió su responsabilidad con la renuncia del ex ministro del Interior Carlos Medina, así como responsables de área de Migraciones.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, puso a voto la cuestión previa y esta fue aprobada con 24 votos a favor, cero en contra y una abstención por parte de Yeni Vilcatoma.