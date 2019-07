Comisión Permanente: Daniel Salaverry convoca a sesión para el miércoles

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, convocó a sesión a la Comisión Permanente para este miércoles 24 de julio a las 8:30 a.m. Esto se produce horas después de que la sesión convocada para este martes no pudiera llevarse a cabo por falta de quórum.

[LO ÚLTIMO] #Comisión Permanente del @congresoperu sesionará este miercoles 24 de julio a las 08:30 hrs. en la Sala Grau. pic.twitter.com/MQXnt4Jn1e — Congreso del Perú (@congresoperu) July 23, 2019

Daniel Salaverry esperó desde las 8 a.m. por más de 50 minutos que lleguen al menos 16 integrantes de la Comisión Permanente esta mañana, el número mínimo para dar inicio formalmente a la sesión.

No obstante, pasadas las 8:50 a.m., solo había 14 congresistas presentes, por lo que el titular del Parlamento anunció que se suspendía la comisión.

"Simplemente no hubo quórum. Me apena y preocupa porque había temas de seguridad ciudadana que son tan importantes y urgentes que no se han podido atender porque hay congresistas que simplemente han decidido no venir", señaló Salaverry.

Según informó el congresista Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista), la Comisión Permanente debía debatir y poner en agenda dictámenes elaborados en la Comisión de Defensa que preside, entre ellos temas relacionados a seguridad.

"Era importante aprobar normas que necesitamos ahora mismo para los Juegos Panamericanos. Han venido algunos cuantos (miembros de Fuerza Popular) pero no todos", lamentó Del Castillo, en referencia a los 14 legisladores titulares fujimoristas que no estuvieron presentes en la sesión.