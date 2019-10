La Comisión Permanente -presidida por Pedro Olaechea- sesiona esta mañana, por segunda vez desde la disolución del Congreso, y tiene en agenda dos puntos: la modificación de los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constituciones para el periodo anual de sesiones 2019-2020 y dar cuenta de las autógrafas no promulgadas y “no recibidas” por el Ejecutivo.





El miembro de la Comisión Permanente Marco Arana (Frente Amplio) adelantó a El Comercio que solicitarán que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no entre en funcionamiento. Agregó que si a pesar de esto se insiste en activar este grupo de trabajo, evaluarán una denuncia contra los miembros de la Permanente que promuevan esta iniciativa.

“Plantearemos el desistimiento que tiene que hacer la Comisión Permanente de que no se active la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque no es competencia. Si no procede, efectivamente hemos señalado que evaluaremos presentar una denuncia por usurpación de funciones”.



Por su lado, Clemente Flores, también integrante de la Comisión Permanente, advirtió que no corresponde que vuelva a funcionar este grupo de trabajo. Añadió que, si a pesar de esto se reactiva la subcomisión, se sumarán al planteamiento del Frente Amplio para denunciar por usurpación de funciones a los miembros que respalden esta acción.

“No es constitucional [que entre en funciones]. En ninguna parte de la Constitución dice que una vez disuelto el Congreso se quedan la Comisión Permanente y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. No existe [esa parte]. Entonces, al no existir en el marco legal, cualquier cosa que quiera hacer algún congresista está fuera de la Constitución. Por lo tanto, esa persona podría estar usurpando funciones y podría ser denunciados. Creo que eso deben tenerlo bien en claro si algún colega congresista quiere apoyar esa iniciativa", dijo a El Comercio.

Este Diario intentó comunicarse con Mario Mantilla, así como con las integrantes de la Comisión Permanente Milagros Salazar y Rosa Bartra, de Fuerza Popular, pero no fue posible hasta el cierre de esta nota.

Respecto a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la agenda de la sesión de hoy menciona el artículo 89 del reglamento del Congreso que establece que la Comisión Permanente es la encargada de escoger a los miembros y al presidente de dicha instancia. Antes de la disolución del Parlamento, la última función estaba a cargo de Mario Mantilla (Fuerza Popular).

-Elice: No correspondería que se reactive la Subcomisión de Acusaciones-

En diálogo con El Comercio, el ex oficial mayor del Congreso José Elice afirmó que no correspondería que se reactive la subcomisión, ya que no está previsto esta acción en la Constitución ni en el Reglamento del Congreso una situación como esta.

“Yo no sé si [estarán incurriendo en] usurpación de funciones [quienes que respalden su activación], sino que están organizándose de una manera que no está prevista por la Constitución ni en el Reglamento del Congreso. No encontramos reglas que puedan prever esta situación y las comisiones no están funcionando,porque la Comisión Permanente tiene funciones muy precisas señaladas por la Constitución y el mismo Reglamento del Congreso”, aseveró.



Consultado sobre si los miembros del disuelto Congreso podrían ser investigados por la subcomisión, Elice precisó que no “habría manera” de que se suceda esto, ya que el procedimiento de acusación constitucional es exclusivo para funcionarios en el cargo actualmente.

“El procedimiento de acusación constitucional solamente se refiere a delitos de función. Es decir, los delitos que cometen como funcionarios aquellos que tienen un cargo público que están expeditos en el Código Penal en secciones especiales para este fin. Es decir, no delitos comunes”, sentenció.

La subcomisión estaba integrada por Mario Mantilla (presidente), Percy Alcalá, Gladys Andrade, Luis Galarreta, Ángel Neyra, Milagros Salazar, Freddy Sarmiento, César Segura (todos ellos de Fuerza Popular), Justiniano Apaza (Frente Amplio), Gino Costa (Bancada Liberal), Edmundo del Águila (Acción Popular), Patricia Donayre (Unidos por la República), Clemente Flores (Peruanos por el Kambio), Maritza García (Cambio 21), Oracio Pacori (Nuevo Perú), Juan Sheput (Contigo), César Vásquez (Alianza para el Progreso) y Javier Velásquez (Apra).