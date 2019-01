Comité de Ética del CAL abrió investigación contra Alonso Peña Cabrera

El Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) abrió una investigación preliminar contra el fiscal superior Alonso Peña Cabrera, ex coordinador de la Unidad de Cooperación Internacional, por presuntamente haber interferido en las investigaciones que llevó a cabo el equipo especial Lava Jato.

La apertura de la investigación de oficio se tomó en un acuerdo y se oficializó en una resolución con fecha 6 de diciembre del 2018, el cual fue difundido por Canal N.

Según se lee en este documento, el despacho de Ética decidió abrir el proceso contra Alonso Peña Cabrera por la información que se difundió a través de medios de comunicación, en la cual se le atribuyen presuntos "actos contrarios a la ética profesional".

El primero de ellos es por una presunta interferencia en las investigaciones del equipo especial Lava Jato, específicamente en los interrogatorios que llevó a cabo el fiscal José Domingo Pérez a los ex directivos de Odebrecht en Brasil.

En segundo lugar, consideran que se abrió un proceso disciplinario en la Fiscalía Suprema de Control Interno en diciembre del 2018 por los mismos hechos denunciados por José Domingo Pérez.

El Comité de Ética precisa que, a pesar de esta investigación, no se le imputa todavía ningún acto indebido a Alonso Peña Cabrera, sino que el objetivo es recopilar información para poder emitir un juicio ante una presunta transgresión al Código de Ética del CAL.

Ante esta información, el fiscal superior expresó su sorpresa y su rechazo ya que hasta la fecha no ha sido notificado de la mencionada investigación preliminar, la cual consideró que no debería siquiera haberse iniciado.

"Ellos son abogados y saben que, lo que haya o no sucedido en esa reuniones, es sometido a los códigos de ética y procesos de control interno ante la institución. Mi responsabilidad todavía no ha sido determinada. Que se abra un proceso disciplinario en Control Interno no significa que me hayan encontrado responsable de los hechos", señaló a Canal N.

"Acá hay un abocamiento indebido por parte del CAL porque esto es parte del desempeño de la función fiscal y estoy sometido a la Constitución, a la Ley Orgánica del Ministerio Público, a la ley de carrera fiscal y al código de ética del Ministerio Público. No estoy ejerciendo la abogacía en el momento en que se produjeron estos hechos que obviamente son falsos", añadió.