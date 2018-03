La situación legal del ex presidente Ollanta Humala y de la ex primera dama Nadine Heredia, respecto a la investigación que se les sigue por presunto lavado de activos, parece complicarse.

El lunes, el empresario brasileño Marcelo Odebrecht reiteró que entregó US$3 millones para la campaña presidencial de Ollanta Humala en el 2011.

Ante el fiscal Germán Juárez Atoche, quien investiga a la ex pareja presidencial por presunto lavado de activos, el ex CEO de la constructora brasileña reafirmó haber entregado el dinero a Nadine Heredia para la campaña de Gana Perú. Esta declaración, según diversos especialistas, brinda los elementos suficientes para una próxima acusación fiscal contra los Humala-Heredia.

Las declaraciones de Marcelo Odebrecht coinciden con las del ex representante de la constructora brasileña en el Perú, Jorge Barata.

Estos testimonios han sido constantemente minimizados por la defensa de la ex pareja presidencial. Sin embargo, la investigación fiscal no solo se basa en las declaraciones de los ex funcionarios de la empresa brasileña.

“A los Humala-Heredia los complica la evidencia del teléfono celular de Marcelo Odebrecht, la hoja de cálculo llamada ‘Programa OH’ e información encontrada en Suiza sobre aportes de US$3 millones a ese programa. Barata y Odebrecht solo están ratificando esa información”, advierte el ex procurador anticorrupción y abogado penalista César Azabache.

Según los especialistas consultados por este Diario, la palabra de Marcelo Odebrecht –recogida por el fiscal Juárez Atoche– cerraría el círculo de los medios probatorios. Ratificaría la tesis de que los US$3 millones no ingresaron a la campaña de Gana Perú del 2011 y tampoco fueron declarados ante la autoridad tributaria.“Juárez Atoche tiene hoy el argumento reforzado de que Humala y Heredia tuvieron ese capital en sus manos. No necesita probar que ellos conocían el origen ilícito del dinero para acusarlos, sino solo que recibieron esos US$3 millones y no los declararon”, sostiene el abogado penalista Carlos Caro.

La forma clandestina en la que los Humala-Heredia habrían recibido el dinero agrava su situación. “Es una entrega directa de dinero no bancarizado y en un departamento. Desde un inicio es una actividad sospechosa”, argumentó el ex fiscal Avelino Guillén.

Las fuentes consultadas coinciden en que, tras escuchar la declaración de Marcelo Odebrecht, el fiscal Juárez ya tiene los elementos suficientes para formular la denuncia por lavado de activos contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. Si bien la conducta de ambos no justificaría un pedido de prisión preventiva, el cambio de investigación preparatoria a juicio oral sería inminente, según los especialistas.

“Existen suficientes elementos de convicción como para sustentar acusación por escrito y pasar a un juicio en el cual se corrobore la tesis del fiscal. Para ello, el Ministerio Público deberá ser minucioso y no incluir puntos que sean difíciles de probar”, concluye Guillén.

