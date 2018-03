La comunicación estatal bajo el escrutinio de la población

La última encuesta de Ipsos para este Diario revela que el 71% de la población no está informado sobre la aprobación de la polémica autógrafa sobre publicidad estatal. La norma, de autoría del legislador Mauricio Mulder, prohíbe a las entidades públicas contratar publicidad en medios de comunicación privados, salvo en casos de emergencia nacional y educación electoral.

Solo el 28% dijo que está informado sobre la norma en cuestión. De este grupo, el 62% expresó su desacuerdo con el proyecto, principalmente en los sectores B y D de la población; mientras que el 36% se mostró de acuerdo, en su mayoría en los sectores A y E.

(Gráfico: El Comercio)

De aprobarse la iniciativa, pendiente de promulgación por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski, la ciudadanía solo accederá a la información publicitaria de las instituciones públicas a través de los medios de comunicación estatales o de las redes sociales.

Ipsos también consultó a la población sobre su interés en recibir información sobre las acciones gubernamentales. El 53% respondió que tenía “mucho interés” en informarse sobre actividades de la policía y campañas de seguridad, el 69% sobre campañas de educación, el 64% sobre salud pública y el 57% sobre programas sociales.

El presidente Kuczynski y la primera ministra Mercedes Araoz han adelantado que observarán la norma, y en caso el Parlamento decida aprobarla por insistencia, el Ejecutivo acudirá al Tribunal Constitucional por considerar que es inconstitucional. Araoz incluso ha dejado abierta la posibilidad de solicitar una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

—“No se debatió”—

En diálogo con este Diario, el presidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Bernardo Roca Rey, atribuyó el escaso 28% de personas que conoce el proyecto a que este se aprobó sin “un debido debate” en el Parlamento. Se vio en la Comisión Permanente y no en una sesión plenaria.

Roca Rey también comentó que si esta propuesta estuviera vigente, el Ministerio de Salud no podría realizar campañas de vacunación contra el sarampión, por ejemplo.

Gonzalo Zegarra, también directivo del CPP, consideró que el sondeo confirma que la gente “no percibe” lo que afirma Mauricio Mulder, autor de la propuesta, en el sentido de que los medios “se están llevando la plata”, pues la mayoría de los encuestados informados sobre el proyecto está en contra.

Además, indicó que la publicidad estatal, “que se quiere recortar de manera arbitraria”, sí está cumpliendo una función social importante, que “es hacerle saber a la gente información que necesita”.Y añadió que es conocido que los medios estatales no llegan a las mayorías.

Para Mulder, que un proyecto tenga 36% de aceptación “no está mal” porque, según dijo, hay otros con menos aprobación que se convierten en leyes. También consideró que el Estado no satisface la demanda de información de la población. “Yo no he visto ninguna campaña de vacunación, y la del sarampión es reciente, porque este [mal] no comenzó ayer”, aseveró.

