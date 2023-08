¿Por qué digo que la elección fue impecable? Porque se reunieron en regla 14 de los 15 miembros de la bancada. 13 estuvieron presentes y Karol Paredes participó virtualmente. Darwin se autopropuso al igual que José Arriola e Ilich López. Hubo dos vueltas. En la primera empataron Espinoza con José Arriola, 6 a 6 (hubo un voto en blanco y uno por Ilich López); y en la segunda ganó Darwin a Arriola, por 8 a 6. Según me contó Maricarmen Alva, “nos quedamos pasmados”. Unos en silencio como ella; otros, los más ‘niños’, aguantando la alegría por lo fácil que les había resultado el triunfo. Pero se habían excedido y los menos ‘niños’ se los hicieron saber. La renuncia de Alva a la bancada, recomendada por su entorno desde buen tiempo atrás, pero a la que ella se resistía por su herencia partidaria (su padre, Miguel Alva Orlandini fue uno de los fundadores); era una de las armas que más podrían remecer a los ‘Niños’. Por fin se disparó.

Amanecer mojado

Darwin era una provocación andante. A las imputaciones que se le conocen desde el verano de 2022 cuando estalló el escándalo de los ‘Niños’; se le suma una fresquita, la de haber hecho lobby ante Sedapal para una ejecutiva de Marka Group, la empresa de Sada Goray. En realidad, el chimbotano Espinoza crió fama de ser el cerebro del grupo y eminencia gris en el Ministerio de la Producción, la cuota política que Castillo entregó a los ‘Niños’. Y ya que invocamos al ex presidente preso, recordemos el porqué de la chapa: entre Castillo y Bruno Pacheco, su ex secretario general y profesor de primaria como él, veían con ternura y divertida malicia, el candor, la angurria y la obediencia de estos párvulos ante el poder.

Fueron 6 los ‘Niños’ originales (Darwin Espinoza, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi, Ilich López y Juan Carlos Mori), pero se sumaron otros 6 en la ampliación de la investigación fiscal: Wilson Soto, Silvia Monteza, Pedro Martínez, Marlene Portero, Luis Aragón y José Arriola. Si usted cree que los primeros son más ‘niños’ que los otros, y que abrieron las compuertas –'dieron sus nombres’ es una teoría benigna difundida en AP- para que los segundos se beneficien, es muy probable que tenga razón. Indicios al respecto han trascendido en las investigaciones y uno de ellos lo vemos en la dinámica de la bancada: el grupo original mantuvo firme la vocería desde octubre del 2021 (cuando el ex vocero Carlos Zevallos renunció a la bancada) alineando a Arriola, portavoz hasta unos días atrás; a Aragón, que lo postularon a la mesa directiva; y a Soto, que tiempo atrás posó de cercano a la facción minoritaria de María del Carmen Alva y Karol Paredes.

Una nota sobre Arriola: En el allanamiento que, por la ampliación de la investigación a los ‘Niños’, padeció en su casa, le encontraron $ 71.950 y S/. 33.570 en efectivo. En realidad, Arriola, llamó la atención desde antes de entrar al Congreso cuando sorprendió a todos obteniendo el # 1 por Lima en las primarias internas. Era un ilustre desconocido para la dirigencia que, sin embargo, logró un gran arrastre de votos gracias a su influencia como funcionario de la Municipalidad de Ate. En AP se imponen los poderes municipales.

Edmundo del Águila Morote es el primer secretario general de AP, reconocido oficialmente tras 8 años de impasse. Le toca impulsar el proceso disciplinario contra los 'niños'. Foto: Jesœs Saucedo / @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Aunque chuecos, caóticos y facciosos, los ‘Niños’ ampliados han sido el fiel de la balanza de un Congreso algo menos chueco que ellos. Rota la relación con el partido, rota la representación de sus electores y hecho trizas su prestigio; solo les queda sostenerse inmunes. Y aquí revive otra hipótesis puesta sobre las curules desde el 2022: los ‘niños’ con más imputaciones atemorizan a los otros con contar lo que no se sabe de ellos. Por ejemplo, el paso decidido de Wilson Soto, cercano a Alva y Paredes, a la facción de los párvulos, se dio luego de que este tuvo una intervención anticastillista en un pleno y Espinoza se acercó a amenazarlo (lo cuento en mi crónica “El destete de los niños” del 21 de octubre del 2022). A Soto se le vio descompensado ante las cámaras del hemiciclo. Luego de aquel suceso, Wilson fue un niño obediente, recientemente premiado con la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor.

¿Podrían romper el pacto de silencio y destruirse entre ellos?, le preguntó a mi amigo el veterano de la lampa. “No creo”, me dice. ¿Qué fue entonces la rebelión tras la elección de Darwin?, nos preguntamos. Fue un momento de bochorno ante la extrema provocación que implicaba la entronización del núcleo duro de los ‘Niños’: Darwin, Vergara, Flores y Doroteo, los 4 que se salvaron en el pleno tras ser acusados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y sobre los que penden nuevas acusaciones.

“Renuncié sin hablar con nadie, fue cosa mía, pensé que me seguirían hasta 4; ¡pero fueron 7!. Incluso ha renunciado Mori, que ya tenía asegurada la presidencia de una comisión, eso merece destacarse. Entonces, de tres comisiones que iban a tener, se han quedado con una. No hemos perdido”, me dice Alva resumiendo la crisis y me cuenta que han recibido gestos de otras bancadas para, ahora que son ‘no agrupados’, darles espacios en comisiones. ¿Y qué perspectiva tienen ahora los renunciantes?, le pregunto. “No vamos a renunciar al partido, porque somos acciopopulistas. Pero ahora que, luego de 8 años, tenemos por fin un secretario general, esperaremos el proceso disciplinario que los expulse”.

Que aguante EDAM

A pesar de su desmadre, AP siempre ha sido un partido con suerte. Fuerza Popular y el Apra son partidos melodramáticos, a veces trágicos; pero AP ha tenido hasta 4 gobiernos, los dos de Belaunde, el de transición de Paniagua y el de Manuel Merino (aunque muchos se avergüencen de su fugacidad) y sus fundadores murieron en relativa calma. Ahora le ha caído un salvavidas: El sistema electoral puso fin a la disputa entre bandos por la secretaría general, declarando nula la elección de Julio Chávez y oficializando la del veterano Edmundo del Águila Morote (EDAM).

EDAM no está solo. Lo apoya Raúl Diez Canseco, de quien es muy cercano, y está en mejores términos con la vieja dirigencia que Chávez, el ex alcalde de San Martín de Porres cercano a algunos ‘niños’. Ha dicho que se debe expulsar a los párvulos aunque ha sido cercano al propio Darwin. Su hija, Karim Del Águila Herrera ha sido asesora del despacho de Espinoza y también la ha sido de la Comisión de Presupuesto cuando su vicepresidente era Arriola. En sus primeras declaraciones, si bien es cierto que alzó la voz contra el desmadre congresal, el nuevo secretario no reconoció que Espinoza había sido expulsado del partido en el 2013 por un comité disciplinario que presidió el dirigente Francisco Reid. EDAM no da importancia a ese antecedente; pero no podrá ignorar la presión pública para ver señales de limpieza en el partido.

Karim del Águila Herrera, hija de Edmundo del Águila Morote, flamante secretario general de AP, fue asesora en el despacho de Darwin Espinoza y luego, de la Comisión de Presupuesto, cuando José Arriola era vicepresidente.

Entre los que pasen por disciplina también estarán Mori e Ilich López. El primero hizo mutis desde que fue sindicado como ‘niño’ en el 2022, pero López, más astuto y vocinglero, está protagonizando un visible desmarque con ellos. Fue el segundo que renunció luego de Alva, pero antes de eso promovido una reconsideración de la elección de Espinoza. Se ha enfrentado abiertamente al núcleo duro. Si no fuera por la inmunidad parlamentaria, podría ser un colaborador eficaz. “Hemos renunciado juntos pero no revueltos”, me dice Maricarmen Alva, cuando le señalo su coincidencia, en el gesto contra Darwin, con congresistas también investigados.

El proceso disciplinario podría ayudar a marcar la cancha, paralelamente a la fiscalía, entre niños e inocentes. Pero puede tomar unos meses, en el transcurso de los cuales, EDAM dejaría la secretaría. Su periodo se vence en octubre. Según una fuente, podría obtener una prolongación de su mandato por 6 meses; según otra, sería reemplazado por Juan Abad Cabrera, que tendría las mismas presiones que él para posar de restaurador del partido. Y sino podemos esperar nada ni de los niños ni de sus burlados padres partidarios; habrá que esperar que la justicia haga su trabajo y que en las próximas elecciones a Acción Popular se le acabe la suerte.