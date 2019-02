Concluyó interrogatorio a ex gerente de tramo 3 de la carretera Interoceánica Sur

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, finalizó este lunes por la noche el interrogatorio al ex gerente general del tramo 3 del proyecto de la carretera Interoceánica Sur, Luiz de Castro Santos, en Curitiba, Brasil.

La declaración es posible tras la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz entre fiscales del equipo especial y la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato con la constructora brasileña Odebrecht, firmado la semana pasada en Sao Paulo.

Cabe señalar que Luiz de Castro Santos también se desempeñó como ex director de Inversiones Corporativas y director de Concesiones Odebrecht- Perú.

El ex ejecutivo de la empresa brasileña fue consultado por el proyecto de la carretera Interoceánica, tramos 2 y 3. El propósito de la fiscalía era conocer más sobre las coordinaciones entre Odebrecht y las consorciadas GyM, ICCGSA y JJC para el pago del supuesto soborno de US$20 millones al ex presidente Alejandro Toledo.

Como ex gerente del proyecto de la carretera Interoceánica tramo 3, De Castro Santos podría confirmar la relación de la constructora con el entonces mandatario Toledo y su ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski.

A su vez, Luiz de Castro Santos también debió responder sobre el pago que efectuó Odebrecht a la empresa Westfield Capital (US$ 782 mil) y al fondo de inversión Latin American Enterprise (US$ 3.5 millones transferidos por First Capital), empresas en las que PPK fue accionista, por asesorías en los años 2002, 2004 y 2006, mientras este último era ministro de Economía.

Con ello, el integrante del equipo especial Lava Jato buscó establecer si los pagos a las empresas de Kuczynski por asesorías fueron, en realidad, sobornos encubiertos.

Tras la finalización del interrogatorio, el fiscal José Domingo Pérez se retiró en un vehículo sin brindar ninguna declaración a la prensa.

Gonzalo del Río, abogado de la empresa Graña y Montero, estuvo presente durante la declaración del ex ejecutivo de Odebrecht.

Aunque se excusó de brindar detalles sobre la diligencia, pues las declaraciones del ex funcionario tienen carácter de reservado, indicó que Luiz de Castro Santos declaró "en términos bastante escuetos y sencillos" sobre la carretera Interoceánica.

"Él considera que no hay ninguna irregularidad, es lo que ha declarado", aseguró Gonzalo del Río.