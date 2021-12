Conforme a los criterios de Saber más

La decisión de la Comisión de Ética del Congreso de no abrir una investigación preliminar al parlamentario fujimorista Luis Cordero Jon Tay- denunciado por su ex pareja de violencia física, acoso, y de difundir un video íntimo, entre otros hechos- ha generado rechazo y fuertes críticas desde diferentes sectores. Por ejemplo, la Asociación Civil Transparencia ha exhortado a los integrantes del referido grupo de trabajo a reconsiderar su decisión y realizar las indagaciones que permitan esclarecer la situación.

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, consideró que los parlamentarios se han puesto de espaldas a la Constitución y a la política pública de lucha contra la violencia hacia la mujer.

“Se alejan de la Constitución, se ponen de espaldas a ella”, afirmó en RPP Noticias.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, calificó de “indignante” el blindaje a Cordero Jon Tay y adelantó que su despacho ha puesto a disposición de la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, asesoría legal y psicológica. “Es preocupante que esta comisión haya blindado al congresista cuando en otros casos ha sido más célere”, añadió.

La presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes (Acción Popular), justificó la polémica decisión, al referir que el Código de Ética Parlamentario solo permite abrir investigación a los parlamentarios por hechos que se den cuando ya están en función. “[Cordero Jon Tay] no estaba en calidad de congresistas [cuando se dieron los hechos denunciados], pero eso no quita que nosotros no rechacemos cualquier acto de violencia”, manifestó la noche del lunes en RPP.

Incluso, Paredes criticó que el medio de comunicación que hizo la denuncia contra el congresista de Fuerza Popular no haya brindado la información completa.

“Cuando alguien saca una información, tiene que sacar información completa. ¿Quién ha sido la persona que la ha llamado? O sea, ¿yo tengo que hacer todo? No es así. […] Aquí nadie está blindando. Nosotros en la Comisión de Ética estamos siendo completamente imparciales y justos. Estoy totalmente tranquila”, subrayó.

(Infografía: Archivo Histórico de El Comercio)

“El Congreso es un fuero político, no jurisdiccional”

La ex jefa de Gabinete Ministerial y exministra de la Mujer, Ana Jara, criticó la posición asumida por Paredes y por los congresistas que votaron en contra y en abstención, al recordar que el Parlamento es un “fuero político y no jurisdiccional”.

“El reglamento les da un marco general de competencia, pero esto no significa la restricción de acciones de control. El Código de Ética señala que el congresista debe respetar la majestad del cargo y su conducta no debe mellar la imagen de la institución”, remarcó.

En diálogo con El Comercio, Jara indicó que la expareja de Cordero ha denunciado que hace una semana personas enviadas por el congresista intentaron amedrentarla para que guarde silencio.

“Cuando sucedió eso, este señor ya estaba en ejercicio del cargo, ellos no se pueden sustraer de investigar estos hechos que la víctima señala. A eso se debe sumar los antecedentes, la víctima ha denunciado violencia. No hay fundamento para que la Comisión de Ética no haya asumido la investigación. Hasta de oficio lo puede hacer, como sucedió cuando la congresista Chirinos presentó una queja contra Guido Bellido”, manifestó.

Jara calificó de “intolerable” la actitud de la Comisión de Ética y cuestionó que los asesores, muchos de ellos funcionarios de carrera, no hayan advertido el error a la congresista Paredes.

La ex primera ministra indicó que la decisión del grupo “atenta” contra la política del Estado en contra de la violencia contra la mujer.

“No es la primera vez que se pretende chalequear la conducta de un parlamentario. Se debe reconsiderar, estoy segura que eso va a primar”, acotó.

Piden su expulsión de Fuerza Popular

La exministra de la Mujer y Población Vulnerables Rosario Sasieta consideró que la Comisión de Ética “se ha puesto de espaldas a la historia” y que ha demostrado que la lucha frontal contra la violencia a la mujer, es “para sus integrantes, intrascendente”. “No hubo ninguna reflexión sobre este tema, tampoco intención de sondear qué sucedió”, añadió.

Sasieta también rechaza la justificación dada por varios miembros del grupo de trabajo parlamentario, en el sentido, de que no se le inició investigación a Cordero, porque los hechos son del 2014, cuando aún no era congresista. “La víctima lo acusa de enviar personas para asustarla, eso se tiene que corroborar, se llama a la ex pareja y al congresista a declarar, pero aquí no ha pasado nada de eso”, sostuvo.

La también exparlamentaria le pidió a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que se someta a procesos disciplinario a Cordero Jon Tay dentro de su partido.

“Ella tiene que impulsar la expulsión de su partido de esta persona, la lucha contra la violencia contra la mujer no tiene una bandera política, es multipartidaria. Hago un llamado a Keiko, ella no puede permitir que este señor, que patea a una ex pareja y que tiene la insania de difundir un video íntimo, continúe en su agrupación”, expresó a este Diario.

Sasieta dijo que lo que debe proceder de manera inmediata es someter a reconsideración esta decisión de la Comisión de Ética. “Es una vergüenza lo que han hecho, tienen que corregir. Aquí primó una actitud machista y retrograda”, remarcó.

La exministra, además, dijo que el Ministerio Público debería iniciar de oficio una investigación de corte penal contra Cordero.

(Infografía: Archivo Histórico de El Comercio)

La exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Gloria Montenegro dijo que la actuación de la presidenta de la Comisión de Ética ha sido “lamentable”. “Es su cuenta de Twitter, [Paredes] se pronuncia en contra de todo tipo de violencia contra la mujer, pero una cosa es lo que dice y otra la que hace, no hay coherencia”, agregó.

Montenegro, quien también fue congresista, indicó que las acusaciones contra Cordero no solo tienen relación con la violencia física y psicológica, sino que ha sido denunciado por subir a Internet videos íntimos con su ex pareja, sin el consentimiento de esta. “¿Cómo una persona así, pudo haber llegado a ser parlamentario?”, cuestionó.

Afirmó que la decisión de la Comisión de Ética es una muestra de la “gravedad” del problema de la violencia en contra de las mujeres en el país. “Esto se tiene que reconsiderar y se debe iniciar investigación. Cuánto debe haber sufrido esta señora para que haga esta denuncia, tomar esta decisión y hacerla pública no es sencillo, toma su tiempo. Y el daño tiende a ser profundo”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Montenegro dijo esperar que la fiscalía inicia una investigación de oficina en contra del congresista Cordero no solo por las agresiones a su ex pareja, sino también por el intento de amedrentamiento.

(Infografía: Archivo Histórico El Comercio)

“No hubo un gran debate”

Diana Miloslavich Tupac, directora del programa de Participación Política del Centro Flora Tristán, dijo que el Parlamento no puede por un exceso reglamentario pasar por alto los compromisos que ha asumido el Estado peruano para erradicar la violencia de género. Añadió que durante la sesión de la Comisión de Ética no se realizó “un gran debate” sobre la denuncia contra el parlamentario Cordero.

“El argumento central fue que Cordero no era congresistas cuando ocurrieron los hechos, y solo habló el congresista Jorge Morante, quien fue el defensor de Cordero, y después Ruth Luque, que sí votó a favor de la investigación. Pero lo que votaron en abstención no fundamentaron su postura”, refirió a este Diario.

Miloslavich Tupac dijo que, para cualquier persona con sentido común, las denuncias contra el parlamentario fujimorista sí debían ser, al menos, objetivo de una investigación preliminar.

También crítico que la fiscalía, a dos días de que la víctima ratificará su denuncia contra Cordero por violencia no haya abierto una pesquisa.

“A mí, me parece que la fiscalía también está lenta. Me sorprende que, estando martes, no se haya abierto una investigación de oficio. Es lamentable porque estos casos de violencia que, finalmente, llegan a conocerse son apenas la punta del iceberg. Debe haber cientos o miles de casos similares, tenemos que hacer visible esta denuncia y apoyar a la víctima. Presionar al Congreso y a la fiscalía para que abran una investigación”, finalizó.

Ante la ola de críticas, la presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, adelantó este martes en radio Exitosa que está abierta a poner a debate la reconsideración a la votación que decidió no investigar a Cordero.

“Este tema no está cerrado, si se tiene que hacer una investigación, se hará”, subrayó.

Más información

Los congresistas Paredes, Luis Aragón (Acción Popular), Juan Lizarzaburu, Mery Infantes y Jorge Morante (Fuerza Popular) votaron en contra de que se investigue a Cordero Jon Tay. En abstención, marcaron María Agüero (Perú Libre), Diego Bazán (Avanza País), Rosio Torres (APP), Hitler Saavedra (Somos Perú), Javier Padilla (Renovación Popular) y Carlos Anderson (Podemos Perú).

He presentado a la Comisión de Ética un pedido reconsideración a la votación sobre el caso del Congresista Cordero Jon Tay. pic.twitter.com/ku0TkBr7z2 — Diego Bazán Calderón (@DiegoBazanC1) December 7, 2021





Los únicos votos a favor fueron de Ruth Luque (Juntos por el Perú) y Flavio Cruz (Perú Libre).

Las congresistas Luque, Flor Pablo (Partido Morado) y Bazán, que se abstuvo, han solicitado formalmente la reconsideración.

Sobre caso Cong Luis Cordero. Mi voto fue a favor de aperturar investigación, hechos difundidos en @PanoramaPTV dan cuenta q graves actos de violencia en el "pasado" continuarían. Frente a la negativa de aperturar investigación, hoy presento reconsideración de la votación. pic.twitter.com/leeHusRFgf — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) December 7, 2021

Ante la ola de críticas, la presidenta de la Comisión convoca a sesión para este jueves a fin de evaluar la reconsideración de la votación:

Ante la ola de cuestionamientos, la presidenta de la Comisión de Ética convoca a sesión para este jueves





¿Quién es Luis Cordero Jon Tay?

Antes de obtener una curul en el último proceso electoral, Luis Cordero Jon Tay había postulado sin éxito al Parlamento en el 2020 y 2011 bajo los colores del fujimorismo. El año pasado, obtuvo 5,138 votos, y en su primera postulación solo 1,558.

Cordero Jon Tay es hermano de la congresista María del Pilar Cordero Jon Tay. Ella, según informó la exministra de Justicia Eda Rivas, visitó en noviembre de 2012, cuando era parlamentaria naranja, más de 15 veces al expresidente Alberto Fujimori, recluido en el penal de Barbadillo.

El parlamentario de Lima Provincias es abogado de la Universidad Privada de Tacna. Obtuvo su grado de bachiller en el 2019. Y entre el 2010 y 2011 fue personero legal de Fuerza Popular en Tumbes.

La bancada de Fuerza Popular aceptó la solicitud de licencia de la agrupación de Cordero Jon Tay. El congresista y su hermana retiraron sus firmas de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

VIDEO RECOMENDADO

En su videocolumna del martes 7 de diciembre, Fernando Vivas opina sobre la costumbre palaciega de distraer a las fuerzas políticas conversando sin ganas y sin agenda. Considera que aunque dialogar siempre es mejor que no hacerlo, la ciudadanía reclama correctivos y acciones políticas que son más elocuentes que las palabras.