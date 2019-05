“[La confesión de Atala] afecta grave y sensiblemente al partido”

El congresista Javier Velásquez Quesquén negó que en el interior del Partido Aprista exista una “fuerza de choque”, como lo aseguró el ex vicepresidente de Petro-Perú Miguel Atala luego de confesar que entregó al ex presidente Alan García US$1,3 millones que Odebrecht le depositó en Andorra.

— Jorge Barata no ha exculpado a Alan García, ha señalado que el ex presidente conocía de los acuerdos que tenía con Luis Nava. ¿No se apresuró su partido al proclamar la inocencia del ex presidente?

Nuestra línea institucional, como partido, es apoyar todas las investigaciones, más aun aquellas que tienen que ver con graves actos de corrupción, pero lo que no debemos olvidar nunca es la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental que está en la Constitución. Lo que hemos hecho prudentemente es esperar que llegue [a Lima] la declaración de Barata, que sea traducida y corroborada. El solo testimonio de una persona que, además, tiene la condición de colaborador eficaz no puede ser de ninguna manera una sentencia anticipada.

— Alan García conocía, de acuerdo con el testimonio de Barata, de los sobornos que Odebrecht entregó a Toledo por la Interoceánica Sur, pero no hizo nada…

Esa es una aseveración del señor Barata que él tendrá que probar. Lamentablemente, el ex presidente Alan García no está vivo y no puede dar su testimonio, pero es una versión que tiene que ser confrontada con una evidencia fáctica, porque si en este país comenzamos a condenar a las personas por la sola palabra, entonces ya no hay Estado de derecho.

— ¿Cómo deja al ex presidente Alan García la confesión de Miguel Atala? ¿Se cae aquella frase “otros se vendían, yo no”?

Las declaraciones del señor Atala son graves, pero tienen que ser, con mayor razón, corroboradas y esperamos, como lo ha dicho Atala, que entregue pruebas documentales. Atala ha dado diferentes versiones, primero que el dinero [en Andorra] era un pago [de Odebrecht] por un terreno, luego le echó la culpa a un socio suyo que está muerto y ahora que Alan García no está dice que [el dinero] es del ex presidente. Su sola declaración no la podemos dar como una afirmación incuestionable.

— ¿Atala buscó el arresto domiciliario por medio de su confesión?

Por supuesto que sí. Mire, el señor Atala venía de dar dos versiones diferentes. Y lo más grave es que su abogado [Julio Rodríguez] renunció en Brasil porque cambió su versión. Entonces, qué versión le creemos, por el momento ninguna hasta que no la corrobore.

— Ante la fiscalía, Miguel Atala ha dicho que teme a la “fuerza de choque” del Partido Aprista. ¿Existe este grupo al interior de la Casa del Pueblo?

No existe y el señor no conoce el partido. Desde que se ha restablecido la democracia nunca se ha hablado de la inexistente “fuerza de choque”, el partido no tiene “fuerza de choque”, esa es una leyenda que en el tiempo no se ha podido probar, porque no existe. Hemos tenido adversarios políticos que nos han acusado injustificadamente en los últimos 20 años. ¿Cuándo hubo una represalia contra ellos? Ahora resulta que el señor Atala, que no es militante ni conoce el partido, habla de una “fuerza de choque”. ¿Por qué? Para justificar que le den la detención domiciliaria.

— El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado al Ministerio Público que abra una investigación para determinar quiénes integran la llamada “fuerza de choque”…

Eso ya parece una evidente persecución política. ¡Qué lo hagan, pero no van a encontrar ninguna “fuerza de choque”! El partido no tiene ninguna “fuerza de choque”. Revise usted los antecedentes de los últimos 25 o 30 años; cuándo ha habido una denuncia de alguna “fuerza de choque” del Apra haya atentado contra alguien. Es una idea inexistente planteada por el señor Atala y que un fiscal asume sin ninguna constatación. Es evidente que hay una intencionalidad de dañar la imagen de un partido democrático como el Apra.

— Atala fue vicepresidente de Petro-Perú, entidad con la que Odebrecht no licitó. ¿Por qué entonces, la constructora brasileña le daría un soborno?

No puedo especular señor, para eso está la investigación, la investigación no ha terminado, recién ha comenzado la preparatoria. Entonces, hay que dejar que el Ministerio Público y el Poder Judicial hagan su trabajo.

— ¿Afecta al Partido Aprista la confesión de Atala?

No puedo negar que esto afecta grave y sensiblemente al partido. Y una aseveración de esta naturaleza contra Alan García, quien después de Haya de la Torre ha sido el líder más importante del partido, cómo no va a afectar y cómo no nos va a llamar a la preocupación. El ex presidente ya no se puede defender y nosotros, reitero, estamos a la espera de que el señor Atala corrobore todo lo que ha dicho. Después el partido tomará una posición final al respecto.

— Luis Nava no fue ministro cuando Odebrecht le entregó sobornos...

No vamos a especular. Lo que hay que hacer es esperar que el señor Nava, que está delicado de salud, comience a declarar y él va a decir por qué recibió ese dinero, dónde está y qué se hizo. ¿Por qué tenemos que adelantarnos? No estamos [comprendidos] en la investigación. Tenemos que dejar que el sistema judicial haga su trabajo.

— Barata también dijo que su hijo trabajó para Odebrecht. ¿Usted le pidió que lo contrataran?

Mi hijo tiene 33 años, vive en Bogotá y tengo entendido que él entró [a Odebrecht en Colombia] en el 2014, era asistente jurídico, estuvo un año y medio.

— ¿Le pidió a Barata que ayude a su hijo a entrar a Odebrecht en Colombia?

Para nada, cuando venga la declaración oficial del señor Barata se verá.

— Barata afirma que entregó US$200.000 al ex ministro Luis Alva Castro para la campaña del Apra en el 2006…

La investigación ha comenzado, incluso los dirigentes del partido y quienes lo hemos sido en el pasado han dado su testimonio. Y el compañero Alva Castro ha negado haber recibido ese dinero y ese dinero no aparece en el informe dado por el partido en el 2006. Entonces, lo que tiene que hacer Barata es probar que le entregó ese dinero a Alva Castro.

— Documentos de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht dan cuenta de esos pagos, a Alva Castro se le dio el nombre código de ‘Laque’. ¿Esa no es una prueba de la transferencia?

Es una prueba de inicio de una investigación. ¿Hay alguna constancia de que ese dinero se lo entregaron a Alva Castro? Hay un documento de esa oficina que justifica la salida del dinero, lo que tiene que hacer la investigación es demostrar o acreditar que ese dinero que salió fue entregado a Alva Castro.

— ¿No cree que por defender a Alan García olvidaron al Partido Aprista y también la autocrítica?

No, nosotros no nos estamos olvidando del partido, lo que estamos haciendo es defender la imagen de nuestro partido, que tiene 93 años de existencia. En la medida de que avancen las investigaciones el partido tomará sus decisiones. Nosotros no somos jueces, hay declaraciones que tienen que ser corroboradas. Una vez que sean corroboradas en uno u otro sentido, el partido tendrá una posición más clara y contundente.

— ¿Tiene futuro el Partido Aprista, que tendrá que asumir el efecto del Caso Odebrecht y que ya no tiene a Alan García?

El Partido Aprista ha tenido una existencia propia antes y después del ex presidente Alan García. Lamentablemente, él no está vivo, pero el partido es una organización política que se sostiene y se erige sobre la base de una ideología, de principios y que trasciende a problemas coyunturales graves y delicados. El partido va a seguir existiendo.

— ¿La dirigencia del Partido Aprista conocía que el ex presidente García había decidido quitarse la vida antes de ser detenido?

No lo sabíamos, si no, hubiésemos hecho algo para evitarlo. Lo que él siempre dijo fue que sufrió una persecución desde la década de los noventa y que nuestros adversarios buscaron criminalizar su gestión para castigar al Apra. Entonces por eso nos defendidos en el Congreso y a nivel judicial, porque no se iba a permitir que, a través de él, se pretenda vejar y humillar al Partido Aprista. Pero la lamentable decisión que él tomó obviamente no la conocíamos.

— Si la decisión de quitarse la vida fue del ex presidente García, ¿por qué algunos congresistas apristas intentan culpar a la fiscalía y a la policía de su muerte?

De lo que yo he escuchado a Jorge del Castillo, él no está culpando a nadie, lo que ha hecho evidente es que la intervención de la fiscalía y de la policía [en la casa de Alan García] ha sido defectuosa y necesita ser aclarada. El video está cortado y no tiene audio y el fiscal no se identificó, pero de ahí a echarles la culpa [por la muerte de García], no. Sería irresponsable que nosotros digamos que tal o cual institución es la responsable de la muerte e Alan García.