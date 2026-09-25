En un comunicado, la Confiep enfatiza que la lucha contra la delincuencia, la prevención ante posibles emergencias climáticas y la recuperación de la economía “no admiten cálculos políticos ni más postergaciones”. (Foto: Congreso)
En un comunicado, la Confiep enfatiza que la lucha contra la delincuencia, la prevención ante posibles emergencias climáticas y la recuperación de la economía “no admiten cálculos políticos ni más postergaciones”. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) emitió este viernes un comunicado en el que exhorta al Congreso a evaluar “con celeridad y responsabilidad” el pedido del Gobierno a fin de que se le otorgue facultades especiales para legislar.

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