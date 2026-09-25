La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) emitió este viernes un comunicado en el que exhorta al Congreso a evaluar “con celeridad y responsabilidad” el pedido del Gobierno a fin de que se le otorgue facultades especiales para legislar.

“El Perú no puede seguir esperando. La inseguridad ciudadana, los riesgos asociados al fenómeno de El Niño y la necesidad de recuperar la inversión y el empleo requieren decisiones urgentes y acciones concretas”, indica el gremio empresarial.

El pronunciamiento se emite mientras la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Juntos por el Perú, no precisa fecha aún para debatir un predictamen sobre el pedido de facultades, que contempla 66 puntos. Y desde el oficialismo se advierte que el plazo para definir venció el viernes 18 de setiembre.

En su comunicado, Confiep pidió al Parlamento además “aprobar aquellas medidas que permitan enfrentar eficazmente estas prioridades nacionales”.

Indicó que las facultades que se otorguen deben “ser claras, delimitadas y sujetas a control, con plazos de ejecución, metas verificables y rendición pública de cuentas”.

Sostuvo además que la lucha contra la delincuencia, la prevención ante posibles emergencias climáticas y la recuperación de la economía “no admiten cálculos políticos ni más postergaciones”.

“Cada día sin decisiones afecta a las familias, a los trabajadores, a los emprendedores y a miles de pequeñas y medianas empresas en todo el país”, enfatizó.

Finalmente, Confiep invicó al Congreso y al Poder Ejecutivo a construir los acuerdos necesarios y actuar con la urgencia que el país demanda.

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