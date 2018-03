Ricardo Briceño, ex presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), manifestó que la empresa brasileña Odebrecht hizo una transferencia bancaria para una campaña a favor de la empresa privada promovida por su gremio en 2011.

Briceño comentó que el aporte fue correctamente registrado, auditado y bancarizado, por lo que no es ilegal.

Además, remarcó que esta iniciativa estuvo respaldada por numerosas empresas y que estuvo enfocada en favorecer a la inversión privada, por lo que no guardó ninguna relación con la campaña presidencial del 2011 de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Según fuentes de El Comercio, Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, declaró el miércoles ante fiscales peruanos en Brasil que la constructora brasileña dio US$1’200.000 a la campaña de Keiko Fujimori del 2011. Explicó que US$1'000.000 fue entregado a Jaime Yoshiyama —entonces secretario general de Fuerza 2011 y parte de la plancha presidencial— y al ex ministro fujimorista Augusto Bedoya Cámere.

En tanto, según las fuentes consultadas, los otros US$200 mil habrían sido entregados a raíz de una reunión que convocó Ricardo Briceño, presidente de la Confiep en el período 2009-2011.

“Yo firmo el certificado de donación. Firmo porque yo tenía los poderes. Los señores de Odebrecht, como otros empresarios, hicieron sus aportes a través de transferencias desde sus cuentas bancarias a la cuenta de Confiep. Tiene fecha del 20 de abril del 2011. Por este pago se emite un comprobante de donación”, relató al programa de TV “Agenda política”.

“Es imposible que dinero negro pueda ser contabilizado por una empresa y que la Sunat lo acepte como gasto de la empresa. Yo firmo este documento. Lo firmo el 29 de abril. […] Tenemos que deslindar claramente: Confiep no recibió dinero sucio del señor Barata ni de Odebrecht, de su caja negra, para la campaña de Keiko”, agregó.

Por esto, Briceño manifestó que en 2009, al mando de la Confiep, encabezó una campaña a favor de la empresa privada y que la preocupación de esta era Antauro Humala y su padre, Isaac Humala.

Según dijo, Odebrecht no aportó dinero a esta iniciativa. Él dejó el cargo el 12 de marzo del 2011 y quien le tomó la posta fue Humberto Speziani, y en el nuevo mandato es que se inició una nueva campaña en pro de la inversión privada.

Como los poderes aún no habían sido entregados a su sucesor, Ricardo Briceño explicó que él tenía que firmar la recepción de las donaciones. Es en esta segunda campaña que Odebrecht realiza su aporte de US$ 200 mil en favor de la Confiep.

“No he visto a Jaime Yoshiyama hace más de 20 años. A Keiko Fujimori si la he saludado dos veces es mucho […] Keiko no era mi opción política. He aportado en 2016 y en 2011 a las candidaturas de Pedro Pablo Kuczynski”, especificó el empresario en otro momento.

