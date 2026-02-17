Confiep sobre mociones contra José Jerí: “No puede permitirse una nueva etapa de incertidumbre política”

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) se pronunció este lunes ante el debate anunciado en el Congreso respecto de las mociones vinculadas al presidente José Jerí. En un comunicado, el gremio advirtió que el país “atraviesa un proceso electoral y no puede permitirse una nueva etapa de incertidumbre política”.

En el documento, la organización empresarial sostuvo que “la estabilidad no es opcional” y remarcó que, independientemente del resultado de las mociones en trámite, “el país necesita preservar la gobernabilidad”.

Añadió que la experiencia de la última década demuestra que “la inestabilidad tiene costos concretos: menor inversión, menor crecimiento y menor generación de empleo”.

Asimismo, exhortó a las fuerzas políticas a actuar con “responsabilidad institucional” y a garantizar “la continuidad de la gestión pública”, así como a preservar a los equipos técnicos y funcionarios competentes cuya labor, indicó, es esencial para el funcionamiento del Estado.

Respecto a los hechos atribuidos al jefe de Estado, CONFIEP señaló que “deben ser investigados con rigor, objetividad y celeridad”. Agregó que “la confianza pública se sostiene en la transparencia y en la actuación imparcial de las autoridades” y que el país necesita “claridad y definiciones, no prolongación de incertidumbres”.

Finalmente, el gremio subrayó que, en el actual contexto electoral, es indispensable asegurar la continuidad de las políticas públicas, la ejecución de los proyectos de inversión en marcha y el respeto a los compromisos asumidos con inversionistas.

“Las decisiones que se adopten en los próximos días deben estar guiadas” por el principio de estabilidad institucional y previsibilidad, concluyó.