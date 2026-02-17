Resumen

Confiep sobre mociones contra José Jerí: “No puede permitirse una nueva etapa de incertidumbre política”. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) se pronunció este lunes ante el debate anunciado en el Congreso respecto de las mociones vinculadas al presidente José Jerí. En un comunicado, el gremio advirtió que el país “atraviesa un proceso electoral y no puede permitirse una nueva etapa de incertidumbre política”.

Política

