La alta producción de hidrocarburos en Loreto no solo mejorará las condiciones de la región, sino que también dinamizará la economía nacional en los próximos años, resaltaron la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto (CCITL) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

Durante la Conferencia “Visión Estratégica del Desarrollo de Loreto”, organizada en el edificio Juan Santos Atahualpa del Congreso, Jorge Morales, titular de la CCITL, destacó que dicha región concentra el 70% de las reservas en el país y exhortó a destrabar los pozos paralizados como el Lote 192.

“Ese es el más importante, además de otros lotes petroleros. Loreto viene produciendo un promedio de 22.000 barriles diarios, comparado con Ecuador que produce 450.000 diarios o Colombia que pasó de 800.000 a casi un millón de barriles diarios”, indicó.

Morales identificó como uno de los principales problemas el hecho de que, en el Perú, los contratos para la explotación de lotes petroleros tienen una duración de solo 30 años, mientras que en otros países se mantienen vigentes hasta que se agota el recurso.

“Ninguna empresa va a invertir en exploración al año 20 si se sabe que en los siguientes 10 años tendrá que buscar un nuevo contrato”, manifestó.

Consultado por El Comercio, Morales señaló que los trámites para obtener un permiso de exploración demoran entre dos y tres años, mientras que en otros países amazónicos, como Ecuador, el proceso se completa en menos de un año.

Sostuvo que actualmente Loreto aporta el 1,7% del producto bruto interno (PBI) nacional, pero que, si se triplica la producción, la región podría elevar su contribución hasta el 5%.

Invocó a priorizar los rubros que muevan la aguja en el corto y mediano plazo en turismo, hidrocarburos y el sector forestal donde no se concentren en actividades extractivas de madera dura, sino de pulpa y papel, cuya industria es “amigable con el medio ambiente”.

La Cámara de Comercio de Loreto y el Senado organizaron la conferencia Visión Estratégica del Desarrollo de Loreto: con el objetivo de presentar propuestas impulsadas por la propia sociedad loretana para el progreso de la región. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

Loreto y su potencial

Por su parte, el presidente de la Confiep, Jorge Zapata Ríos, señaló durante su exposición ‘Inversión privada y crecimiento en el Perú’ que Loreto cuenta con un amplio potencial de desarrollo en los sectores de hidrocarburos, forestal y turismo.

“Loreto tiene potencial forestal, potencial de hidrocarburos, potencial turístico y otros otras industrias que se pueden explotar. Pero, ¿qué ha pasado? Obviamente no se le ha dado el valor que tiene la Amazonía”, refirió.

Sostuvo que, actualmente, la obtención de un permiso para la exploración petrolera o la búsqueda de nuevos yacimientos demora entre cinco y seis meses, mientras que en otros países el trámite puede tardar, como máximo, un año.

“Obviamente los inversionistas se van a otros países”, dijo.

Advirtió que el Perú podría empezar a explotar sus recursos petroleros cuando este hidrocarburo haya dejado de ser una fuente de energía necesaria para otros países.

La Cámara de Comercio de Loreto y el Senado organizaron la conferencia Visión Estratégica del Desarrollo de Loreto: con el objetivo de presentar propuestas impulsadas por la propia sociedad loretana para el progreso de la región. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

“Quizás el petróleo en algún momento va a ser reemplazado por completo y nosotros no exploramos en nuestro país, y se quedará ahí almacenado para siempre porque empezaremos probablemente a explotarlo cuando ya nadie lo necesite”, agregó.

Explicó que, si se implementan las políticas adecuadas y se adopta una visión estratégica que impulse la exploración y explotación de recursos, como los hidrocarburos, dentro de 20 años el Perú será un país distinto.

“Estoy seguro que una política de esas características nos va a llevar en 20 años — realmente y no como se prometió falsamente— a no tener más pobres en el país”, cuestionó.

También dejó claro que el país tiene que apostar por la infraestructura.

El titular de la Confiep consideró que la inversión privada ha ido creciendo en los últimos años y espera que continúe así junto con la confianza empresarial que existe “en el gobierno de Keiko Fujimori”.

Ante de concluir recordó que el marco normativo atractivo para la inversión privada, los acuerdos comerciales, la autonomía y la prohibición del Banco Central de Reserva de financiar al Estado fueron algunas de las reformas que impulsaron al crecimiento económico en el país.

La Cámara de Comercio de Loreto y el Senado organizaron la conferencia Visión Estratégica del Desarrollo de Loreto: con el objetivo de presentar propuestas impulsadas por la propia sociedad loretana para el progreso de la región. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

Por su parte, el senador Juan Carlos del Águila (Fuerza Popular) lamentó que los esfuerzos que realiza el sector privado por sacar adelante la región Loreto se vean frenados por las barreras burocráticas del Estado en los diferentes gobiernos.

“Específicamente en la región Loreto quienes son los actores principales que tendrían que velar por el desarrollo regional, en su mayoría, son poseedores de una incompetencia y mediocridad que no puede excluirse”, agregó.

Refirió que en los últimos años en Loreto no hubo buenos alcaldes ni gobernadores regionales que puedan impulsarlo.

Más información

En la “Conferencia Visión Estratégica del Desarrollo de Loreto” participaron los diputados Ana Luisa Yuffra, César Vidaurre y Nary Pinasco de Fuerza Popular.