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Resumen

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Por Erik Rivera

La alta producción de hidrocarburos en Loreto no solo mejorará las condiciones de la región, sino que también dinamizará la economía nacional en los próximos años, resaltaron la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto (CCITL) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

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