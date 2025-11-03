El congresista Alejandro Muñante Barrios solicitó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento que se priorice la evaluación del informe final de las denuncias presentadas contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y varios de sus exministros por el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022.

En un oficio dirigido a Lady Camones, presidenta de la SAC, fechado el 3 de noviembre, Muñante expresó su preocupación porque, hasta la fecha, “no se aprueba el informe final de las denuncias constitucionales N° 547 y 575”, que fueron formuladas por la disolución inconstitucional del Congreso y otros hechos relacionados.

El legislador instó a la comisión a incluir el caso en la agenda de próximas sesiones, con el fin de evitar que “otro golpe de Estado pase a la impunidad”, recordando el precedente del proceso contra el ex primer ministro Salvador del Solar, que, según señaló, caducó por demoras en su tramitación.

Cabe recordar que la SAC, presidida por Lady Camones, sesionó el pasado 24 de octubre para abordar las denuncias contra Pedro Castillo y los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez.

Dichos casos, presentados por los congresistas Alejandro Muñante y Alejandro Cavero, acusan al exmandatario de quebrar el orden constitucional al anunciar la disolución del Congreso. Además, atribuyen a Chávez haber colaborado en la redacción y difusión del mensaje presidencial y a Sánchez su participación en reuniones previas en Palacio de Gobierno.