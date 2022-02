El congresista de Perú Libre, Américo Gonza, sí conocía sobre la denuncia de una violación sexual que sufrió una joven de Cajamarca que llegó a Lima para apoyar durante la segunda vuelta a Pedro Castillo en el 2021 y que habría sido perpetrada por una persona vinculada al partido oficialista.

En declaraciones a RPP, el parlamentario expresó su solidaridad con la víctima de estos hechos y señaló que el perpetrador de esta violación sexual debería estar preso.

“Días antes de la segunda vuelta, una tercera persona de sexo masculino me llamó para hacerme presente el caso. No se identificó, pero yo lo dirigí, le di pautas a seguir ante el hecho. Le mencioné que tiene que ir a la policía, a la fiscalía, que era un tema delicado, grave y que la fiscalía debía tomar cartas en el asunto y si necesitaba ayuda adicional, podía ir al CEN del Ministerio de la Mujer”, relató.

Américo Gonza aseguró que fue contactado por una tercera persona que no se identificó. (RPP)





Este último domingo, el programa “Panorama”, reveló el caso de “Rosa”, quien dijo que ni Américo Gonza ni Jaime Vásquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo, tomaron cartas en el asunto ante su denuncia de violación sexual sufrida por un aportante de Perú Libre. Incluso dijo que Vásquez Castillo la amenazó para que no haga público el caso, señalando que tenía contactos en la fiscalía y PNP.

REVISA AQUÍ | Dina Boluarte afirma que el Gobierno y el Congreso deben trabajar en la más amplia unidad

“El agresor que ya debería estar preso no es militante de Perú Libre, no es aportante, no es financista como se ha querido hacer ver en el reportaje. No fue directamente (la víctima quien me contactó), fue una tercera persona que me llamó sin identificarse [...] No me dijo quién era el agresor”, aseguró el parlamentario.

Américo Gonza aseguró que, días después, trató de hacer seguimiento al caso a través de una persona cercana a la víctima pero no recibió más información al respecto.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó, tras la difusión del reportaje, que el caso fue atendido por el CEN de Lince y que la víctima cuenta con apoyo psicológico, social y legal, así como medidas de protección a su favor.

La víctima cuenta con todo nuestro apoyo. Desde el MIMP ratificamos nuestro compromiso para garantizar los derechos de participación en política de las mujeres, expuestas a acoso político y violencia sexual.#NoMásViolencia#MujeresEnPolítica — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) February 14, 2022

Conforme a los criterios de Saber más