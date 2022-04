El congresista Carlos Anderson (no agrupado) aseguró que dentro del Parlamento hay legisladores que tiene intereses propios y que no trabajan por los que necesitan los ciudadanos, sobre todo en los sectores de extrema derecha y los miembros de la bancada de Perú Libre.

El parlamentario enfatizó en que existe una clase de unión entre grupos que se ubican a los extremos ideológicos en la representación nacional, por lo que reveló que cuando se necesitan los votos para temas a favor del país, ellos no los apoyan.

“Creo que dentro del Congreso hay intereses que van más allá de los intereses del país. Entonces, en ese juego de intereses hemos visto una conjunción entre los intereses mezquinos de Perú Libre y sus aliados con intereses de sectores de la extrema derecha dentro del Congreso. Los hemos visto demasiado cercanos y, en consecuencia, a la hora que se necesitan tener los votos no están. Hay que denunciarlo y hay que decirlo claramente”, declaró para Cuarto Poder.

En ese sentido, Anderson aseveró que se necesitan “más voces dentro del Congreso” para que se pronuncien al respecto de lo que está denunciado y realicen una lucha política interna y externa.

“Necesitamos más voces dentro del Congreso que también salgan y digan realmente lo que piensan y que hagan una lucha política dentro y fuera. Una de las cosas que sucede es que en el Pleno hay demasiado gente ‘sentadita’ esperando, mientras que la gente de Perú Libre y los demás lanzan sus grandes discursos”, manifestó.

Asimismo, el congresista que llegó al Parlamento con Podemos Perú calificó de “mito” a los debates que existen dentro del Legislativo, pues señaló que muchos de sus colegas no leen las propuestas que se presentan en las comisiones o en el Pleno.

“La propuesta de un Senado es algo que se tendría que considerar seriamente. Es evidente que con una sola cámara hemos visto todo tipo de propuestas y todo tipo de análisis. En el Congreso no se debate, es un mito, porque en las comisiones no se debate nada. Se presenta cualquier tipo de propuesta y muchos de mis colegas no se toman el tiempo de leer lo que significa”, puntualizó Carlos Anderson.