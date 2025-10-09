El congresista Roberto Chiabra confirmó que estaría dispuesto a asumir la presidencia de la República si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte. “Yo sí estaría dispuesto. Es un momento difícil para el país”, expresó el parlamentario a los medios de comunicación en los pasillos del Palacio Legislativo.

Chiabra indicó que una eventual responsabilidad de ese tipo representaría “otro desafío más” en su vida, evocando su experiencia militar. “Lo tuve como militar cuando estaba de director de la Escuela de Infantería y al día siguiente estaba conduciendo las tropas en el Cenepa”, recordó.

El legislador consideró que la coyuntura actual es “muy difícil para el país” y advirtió que uno de los principales problemas que requieren atención inmediata es el incremento de la violencia. “Lo que más nos está afectando es la violencia”, puntualizó.

“Es un desafío para mí también, no es fácil, pero en la vida hay que asumir los desafíos”, agregó el congresista.

Las declaraciones de Chiabra se producen en medio del debate sobre las cuatro mociones de vacancia admitidas contra la mandataria, bajo el argumento de incapacidad moral y una gestión ineficaz frente a la creciente inseguridad ciudadana.

El detonante más reciente fue el ataque armado durante la presentación del grupo Agua Marina en Chorrillos, que dejó cinco heridos, entre ellos cuatro músicos y un vendedor ambulante.

Cabe señalar que el Pleno del Congreso aprobó citar a la presidenta Dina Boluarte para esta noche, a las 11:30 p.m., con el fin de que ejerza su defensa ante el Parlamento.