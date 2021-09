La congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) presentó una moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, por decir que “la calle pide vacancia” del presidente Pedro Castillo.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora consideró que la titular del Parlamento tiene “el objetivo de deslegitimar al Poder Ejecutivo y buscar justificar un golpe de Estado”.

He presentado moción de censura contra @MaricarmenAlvaP,por sus repudiables y antidemocráticas declaraciones donde asevera que “La calle pide vacancia presidencial”, presuntamente con el objetivo deslegitimar al Poder Ejecutivo y buscar justificar un golpe de estado @RPPNoticias — kelly portalatino (@kellyportalati2) September 5, 2021

La moción de censura presentada por Portalatino indica que “en estos momentos de crisis se necesita una coordinación cordial, inteligente y democrática entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para lograr medidas, leyes y políticas públicas que puedan ayudar a los millones de peruanos que se encuentran en pobreza y extrema pobreza y la actual Presidenta del Congreso no garantiza ello”.

Cabe destacar que esta es la primera moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. El 24 de agosto, el pleno del Congreso debatió una moción de censura presentada por Perú Libre contra la Mesa Directiva del Parlamento. El pedido fue descartado por 7 votos a favor, 84 en contra y 5 abstenciones.

Este domingo, la presidenta del Congreso indicó al diario ‘Trome’, que “la calle” es la que pide la vacancia de Pedro Castillo. Sin embargo, precisa que no hay ninguna moción presentada en el Parlamento en ese sentido.

“Bueno, no hay un pedido de vacancia presidencial acá en el Congreso. La calle pide vacancia presidencial. La vacancia presidencial es un procedimiento que se inicia en el Congreso y en el Congreso no hay ningún procedimiento de vacancia presidencial. Es constitucional por supuesto. Está dentro de la Constitución, pero no es un tema que esté en la agenda”, manifestó Alva.

