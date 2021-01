El congresista Wilmer Cayllahua (Frepap) se vio involucrado este jueves en un gresca en el hospital Emergencia Ate Vitarte debido a que, según dijo, un grupo de ciudadanos pensó que “estaban desalojando a los pacientes”.

En un video grabado en el interior del establecimiento de salud, se aprecia como diversas personas se agarran a golpes con los miembros de seguridad del centro médico, mientras que el legislador intenta “calmar los ánimos” del personal.

En diálogo con Canal N, Cayllahua explicó que se acercó al nosocomio porque fue alertado de que “estaban sacando a los pacientes”. Sin embargo, al llegar comprobó que se trataba de un “malentendido” y buscó “calmar” a los ciudadanos.

“Yo he estado ahí cerca, más o menos a cinco minutos del hospital y la población me ha llamado y el frente social de defensa de Ate me ha dicho que estaban sacando a los pacientes que estaban moviéndolos, que les quieren cerrar la puerta, entonces, como estaba cerca, me acerco al hospital de Emergencia, cuando yo ingresé prácticamente el conflicto estaba armándose en la puerta”, señaló.

“Yo traté de calmar a todo el personal del hospital y he calmado [a las personas]. En ese momento ha habido una reunión con los doctores a cargo y me explicaron que los inconvenientes no eran ciertos, no se estaba sacando a nadie, sino que había un mal entendido y ellos de ninguna manera van a sacar o desalojar a las personas”, indicó.

El parlamentario dijo creer que el país debe “estar unido para enfrentar esta segunda ola que se viene difícil” y remarcó que “ahorita no estamos para estos conflictos sino para salvaguardar la salud”.

