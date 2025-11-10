El congresista Edwin Martínez Talavera presentó una denuncia constitucional contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, por presunta infracción a la Constitución y uso indebido de bienes del Estado.

Según el documento remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el titular del Parlamento habría permitido que una cámara institucional del Congreso sea utilizada para registrar un mitin político de Keiko Fujimori en la ciudad de Trujillo.

En el texto, Martínez sostiene que durante el acto partidario, realizado el 30 de octubre, se evidenció la utilización de equipos de filmación con el código patrimonial “Congreso de la República – registro secuencial 25459 – inventario físico general 2024”, lo que acreditaría su propiedad estatal.

“Su utilización en un acto de naturaleza partidaria y proselitista constituye una desnaturalización de su finalidad pública”, indica la denuncia.

El parlamentario argumenta que Rospigliosi, como máxima autoridad administrativa del Poder Legislativo, es responsable de la custodia y uso de los bienes institucionales. Además, menciona que el hecho vulneraría los artículos 39°, 40°, 41° y 76° de la Constitución, referidos al deber de los funcionarios públicos de servir a la Nación y proteger el patrimonio estatal.

La denuncia también hace referencia a la resolución N.º 00097-2025-JEEPCYO/JNE, mediante la cual el Jurado Electoral Especial abrió un procedimiento contra Rospigliosi y el oficial mayor del Congreso por una presunta infracción al principio de neutralidad electoral.

El documento concluye solicitando que la Subcomisión admita a trámite la denuncia, disponga la investigación correspondiente y remita los actuados al Ministerio Público para determinar una posible responsabilidad penal por el delito de uso ilegal de bienes del Estado.

Como se recuerda, el pasado 30 de octubre, medios locales difundieron imágenes del mitin de Keiko Fujimori en Trujillo donde se observaba una cámara con registro patrimonial del Congreso, hecho que originó cuestionamientos.