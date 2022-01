La congresista Elizabeth Medina, de Perú Libre, quien protagonizó hace pocos días un incidente en el Gobierno Regional de Huánuco por no contar con las vacunas contra la COVID-19, defendió su posición contra la inoculación y generó críticas de legisladores de diferentes bancadas.

Al inicio de la sesión del pleno de este jueves 13 de enero, la parlamentaria criticó que se haya hecho noticia sobre el hecho que se obstruyó su ingreso a la sede del gobierno regional de su región de origen por no contar con un carnet de vacunación, tal y como ha dispuesto el Gobierno. Al respecto, aseguró que los medios la han “atacado a su gusto tratando de mancillar” su imagen.

Posteriormente, procedió a asegurar, sin una cita específica o alusión detallada, que hay “expertos en la materia a nivel global” que han cuestionado la eficacia de las vacunas contra el coronavirus, a las cuales calificó como “experimentales” a pesar que todas las que están siendo aplicadas en el Perú han superado todas las fases de experimentación exigidas a nivel internacional.





“Incluso parece que el Minsa reconoce que ante el ‘ómicron’ no brinda protección aceptable. Estoy absolutamente segura que seguirán los años con las campañas de vacunación, todo por seguir alimentando [el negocio detrás de las vacunas]”, señaló. A pesar de estas críticas, Elizabeth Medina dijo que se vacunará.

“Por la necesidad de seguir defendiendo a los peruanos de pie, he decidido vacunarme para seguir mi lucha dentro del Congreso y no me intenten callar la boca porque esta medida es muy injusta, porque estaría vulnerando el derecho a la libertad a elegir si desean o no ponerse la dosis de la vacuna”, concluyó.

Minutos después, fue cuestionada por los congresistas Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) y Edward Málaga (no agrupado del Partido Morado).

“Eso no se puede decir (que la vacuna es experimental y no eficaz) porque no es cierto. Ella tiene libertad de expresión pero tiene que recordar que es una representante del pueblo, una parlamentaria y como tal debe actuar con el ejemplo. En este momento de pandemia es totalmente irresponsable llamar a no vacunarse o inducir a la gente a pensar equivocadamente”, señaló Bustamante.

“Instar a otros a no vacunarse y recibir a representantes de movimientos antivacunas en comisiones del Congreso claramente indica una postura antivacunas. Es algo que no deberíamos aceptar, me indigna y me preocupa la irracionalidad, la irresponsabilidad de padres de la patria que debería velar por dar el buen ejemplo”, comentó a su turno Málaga.

Disposiciones sobre la vacunación

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció este miércoles que las personas mayores de 50 años tendrán que presentar el carnet de vacunación con las tres dosis de la vacuna contra el COVID-19, para poder ingresar a los espacios públicos cerrados (centros comerciales y otros). Esto, ante el pico de contagios de coronavirus detectado en los últimos días como parte de la tercera ola de la pandemia en el Perú.

En el contexto del ascenso en los números de personas afectadas por este virus, el Instituto Nacional de Salud (INS), entidad del Ministerio de Salud (Minsa), recordó la importancia de que las personas reciban la tercera dosis, o dosis de refuerzo, de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19).

Javier Silva Valencia, investigador de la Unidad de Intervenciones Estratégicas del INS, indicó que la dosis de refuerzo es necesaria debido a la aparición de nuevas variantes del COVID-19 y a la disminución de la efectividad de las vacunas con el transcurrir de los meses.

También enfatizó que es primordial de que las personas mayores de 60 años y con comorbilidades, como diabetes, hipertensión y obesidad, reciban su tercera dosis, ya que tienen mayor riesgo de fallecer en caso se contagien.

