En lugar de plantear proyectos para la lucha frontal contra las organizaciones criminales, el congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay de Somos Perú presentó un proyecto de ley que propone que las empresas puedan deducir del impuesto a la renta los cobros por extorsiones y pagos de cupos.

La Ley propone modificar el literal d) del artículo 37 del texto único ordenado de la Ley del impuesto a la renta, “para acreditar las pérdidas extraordinarias de los contribuyentes víctimas del delito de extorsión”.

Así, se podrían añadir como deducibles los pagos extorsivos, que pasarían a ser consideradas como “pérdidas extraordinarias”.

“Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes productores de renta gravada o por delitos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros, en la parte que tales pérdidas no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros y siempre que se haya probado judicialmente el hecho delictuoso o que se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente” indica el proyecto como nuevo concepto posible de deducción.

Así, al tratarse de “pérdidas extraordinarias originadas por delitos de extorsión cometidos en perjuicio del contribuyente” sería necesaria la presentación de “una declaración jurada con huella digital y firma legalizada notarialmente adjuntando los medios probatorios correspondientes.”

El proyecto también establece que en caso de que el contribuyente consigne información falsa en la declaración jurada para deducirse impuesto a la renta por pago de cupo o extorsiones y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) verifica identifique esta irregularidad, el Procurador Público de esta institución queda facultado para formalizar la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público.

También se autorizaría a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) a “aprobar las normas reglamentarias que resulten necesarias para la implementación efectiva de la presente Ley”.