La congresista Isabel Cortez (Juntos por el Perú) se refirió a la reciente denuncia contra el mandatario Pedro Castillo por mantener reuniones sin registrar en una casa del distrito de Breña. A su opinión, se debe “esperar las investigaciones” para conocer con quiénes se citaba en horas de la noche el jefe del Estado.

“A ciencia cierta todavía no se sabe quiénes han ido ahí. Debemos esperar las investigaciones. No podemos hacer comentarios adelantados mientras no haya una investigación clara”, manifestó Cortez en diálogo con la prensa, este lunes 29 de noviembre.

Cuarto Poder reveló que Pedro Castillo acude continuamente a la casa de Breña que usó durante la campaña electoral y donde despachó en los primeros días de su administración para reunirse con funcionarios y empresarios. Sin embargo, para la congresista lo realizado por el mandatario no califica como clandestino.

“Creo que clandestino está mal calificado con esa palabra. Clandestino sería si fuera a un sitio escondido, un lugar... pero es en un distrito conocido, en una casa conocida donde todo el mundo puede ver. Entonces, no es clandestino”, defendió.

Isabel Cortez sobre reuniones de Pedro Castillo en Breña: No se sabe si son empresarios, quizá son de Alianza Lima





“Tal vez será privado, pero... no tampoco es privado porque todo el mundo lo está viendo. Los vecinos lo están viendo, la gente que pasa lo están viendo, entonces no es clandestino”, agregó.

Isabel Cortez resaltó que, de hallarse algún indicio de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo, ella “sería la primera en denunciar algo”.

“Rechazo cualquier acto de corrupción, yo seré la primera en denunciar. Tengo la confianza de que el presidente está trabajando de manera muy sana a favor de los trabajadores”, acotó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO