El área de Grabaciones del Congreso informó el pasado 23 de julio que el congresista Jhosept Pérez Mimbela, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), es la persona que encendió su micrófono durante una sesión plenaria e insultó al presidente de la República, Martín Vizcarra.

Este incidente ocurrió en la última sesión plenaria de la primera legislatura, el domingo 5 de julio, cuando el congresista de esta misma agrupación, Omar Chehade, realizaba su alocución.

Los exabruptos contra el presidente Vizcarra fueron pronunciados cuando se aprobó el dictamen que modifica cinco artículos de la Constitución sobre la inmunidad parlamentaria y el antejuicio de altos funcionarios del Estado.

El congresista Pérez dijo: “Vizcarra ya no tiene inmunidad, se c....”. Frente a eso, el presidente del Congreso, Manuel Merino, pidió que los congresistas apaguen sus micrófonos. Luego del incidente, el segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga (Somos Perú) dijo que identificarían a la persona que le faltó el respeto al mandatario.

De acuerdo con un oficio remitido por el área de grabaciones al jefe del Departamento de Redacción del Diario de Debates, Eduardo Mejía, el video de la sesión –que se realiza a través de la plataforma de Microsoft Teams– muestra que cuando un congresista hace uso del micrófono, el recuadro en el que figuran sus iniciales cambia de color.

A partir de ahí, el área de Grabaciones pudo hallar en el video grabado “que durante la intervención del congresista Chehade Moya se activa el micrófono que corresponde a las iniciales y al nombre del congresista [Jhosept] Pérez Mimbela”.

El Comercio se comunicó el 24 de julio con el presidente de la Comisión de Ética, César Gonzales para consultarle si había información sobre el tema, pero en aquel momento lo negó.

Días después del incidente, el presidente Vizcarra se refirió, durante una conferencia de prensa, sobre este incidente. “Por ahí, al terminar el debate, se escuchó un comentario de un congresista y se filtró, como están con los micros abiertos en esta conversación y dicen “ya se…”, no, estamos en hora donde hay niños, pero con palabras soeces, diciendo que yo soy el que me perjudiqué”, dijo.

Al respecto, el mandatario comentó que las modificaciones constitucionales aprobadas por el Congreso necesitaban ser corregidas, y además no lo afectaban a él, sino al país.

“Yo no me perjudico, esta norma no perjudica o como dice la palabra que ha dicho el congresista no…al presidente, es al Perú al que ha afectado. Necesitamos responsabilidad, necesitamos corregirlo”, declaró.

El Comercio intentó comunicarse con el congresista Pérez Mimbela, pero al cierre de esta nota no respondió nuestras llamadas ni mensajes.

