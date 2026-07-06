El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento al congresista Jorge Marticorena Mendoza, actualmente integrante de la bancada de Alianza para el Progreso y odontólogo de profesión, como nuevo ministro de Educación.

La breve ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno. No hubo convocatoria a la prensa, ni tampoco declaraciones. La señal de video y las fotos fueron difundidas por la Presidencia de la República.

El parlamentario, quien ingresó al Congreso de la mano de Perú Libre y el ahora golpista expresidente Pedro Castillo sucede en el cargo a María Esther Cuadros Espinoza, quien presentó su renuncia irrevocable al cargo, el pasado 3 de julio.

Tras renunciar a la bancada de Perú Libre y participó en la creación del grupo parlamentario Perú Bicentenario junto con otros legisladores. En 2024 se incorporó a APP.

Mira aquí la ceremonia de juramentación:

La designación de Marticorena se oficializó este lunes, días después de la renuncia de Cuadros. La exministra dejó el cargo en medio de la crisis política generada por decisiones vinculadas a la conducción de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

🇵🇪 El presidente de la república, José María Balcázar, tomó juramento hoy a Jorge Alfonso Marticorena Mendoza como nuevo ministro de Educación.



Marticorena Mendoza se ha desempeñado como congresista por la región Ica durante el periodo parlamentario 2021-2026. pic.twitter.com/ozCDwRGxsL — Ministerio de Educación (@MineduPeru) July 6, 2026

Cuadros permaneció poco más de tres meses al frente del Ministerio de Educación. En la carta mediante la cual formalizó su dimisión, agradeció la confianza otorgada para asumir el cargo y señaló que ejerció sus funciones “con integridad, dedicación y estricto respeto por el interés público”, además de destacar su contribución al fortalecimiento de las políticas orientadas al desarrollo de la educación en el país.