El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento al congresista Jorge Marticorena Mendoza, actualmente integrante de la bancada de Alianza para el Progreso y odontólogo de profesión, como nuevo ministro de Educación.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.