El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento al congresista Jorge Marticorena Mendoza, actualmente integrante de la bancada de Alianza para el Progreso y odontólogo de profesión, como nuevo ministro de Educación.
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