La congresista Kira Alcarraz fue cuestionada por la presunta contratación irregular de personas vinculadas a su entorno familiar en su despacho parlamentario.

El caso fue expuesto en un reportaje de ContraCorriente, de Willax Televisión, donde además se registró un tenso intercambio entre la legisladora y una reportera.

Según la investigación periodística, Alcarraz designó como coordinadora a Diana Alani de la Cruz Flores, quien mantiene una relación sentimental con su hijo, Yarcino Yorch Villegas Alcarraz.

El nombramiento se habría realizado tras una extensa reunión en su despacho, pese a que la contratada no presentaría certificados académicos vigentes ni experiencia destacada en labores legislativas.

Consultada al respecto, la parlamentaria defendió la decisión. “Es personal de confianza, yo puedo meter a quien a mí me parezca que cumpla el perfil”, señaló. Agregó que el procedimiento pasa por los canales regulares.

“Todas las personas que escogemos en el despacho, que es personal de confianza, pasan por los registros de Recursos Humanos y Recursos Humanos, es quien decide a quién poner o no poner, si califican o no califican. Nosotros mandamos el CV y ellos son los que evalúan”, detalló.

Cuando la reportera, al notar la tensión, intentó desviar la conversación para evitar que la congresista se pusiera “alterada”, Alcarraz respondió de forma hostil. “Mira, si estuviera alterada, ten lo por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”, dijo la parlamentaria.

Al ser cuestionada nuevamente sobre si actuaría así por el simple hecho de hacer su trabajo, la legisladora remató: “No me digas tú que estoy alterada, tú no me has visto alterada, mi amor. El día que tú me veas alterada ten por seguro que ni tu mamá va a querer estar a tu lado”.

Cabe recordar que este episodio se suma a otro reciente incidente de confrontación entre congresistas y la prensa. El último lunes, el legislador Héctor Valer (Somos Perú) escupió en el rostro a un periodista en Puno, luego de ser increpado por sus declaraciones sobre las protestas sociales en esa región en enero del 2023.