La congresista de Acción Popular Leslye Lazo presentó un cuadro de neumonía y ha tenido que ser hospitalizada debido al contagio por coronavirus que confirmó hace tres días. En diálogo con El Comercio, aseguró que tiene “los pulmones muy inflamados", pero que se encuentra estable.

“Me encuentro internada todavía, porque presenté una neumonía leve en la que me falta mucho el aire. Por eso los médicos decidieron hospitalizarme. Actualmente me encuentro estable, no he llegado a una situación crítica, pero sigo tratando de pelear contra la neumonía”, aseguró.

Lazo también detalló que su cuadro de neumonía no se ha complicado. “Podríamos decir que sí [estoy evolucionando favorablemente]. La neumonía significa que tengo los pulmones muy inflamados, pero no ha avanzado más. No he necesitado el respirador mecánico”, aseguró.

Sin embargo, la congresista informó que su esposo, el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, “tiene una gravedad mayor en estos momentos”. “Él está hospitalizado, está utilizando oxígeno y sigue haciendo fiebre”, dijo.

Hasta el momento, Lazo es una de las tres congresistas que ha hecho público un resultado positivo para Covid-19. Los otros dos son Fernando Meléndez, de Alianza para el Progreso, y Felipe Castillo Oliva, de Podemos Perú.

Castillo estuvo en un evento público junto a Lazo y Chávez el pasado 1 de abril. Allí participó como veedor en la compra directa de víveres que serán repartidos a las familias de San Martín de Porres por disposición del Ejecutivo.

El diálogo con El Comercio, el congresista dijo que ese era “el dato más cercano a un contagio" que tenía, aunque no pudiera determinar si fue ahí que adquirió la enfermedad.

Antes de dar positivo en la prueba de coronavirus, tanto Lazo como Chávez participaron de diversas actividades de reparto de víveres a ciudadanos de asentamientos humanos de la capital.

“He hecho labores sociales desde mucho antes de ser congresista. En estos momentos, cuando muchas personas sienten que las representamos, decidí ponerme de pie y solidarizarme con ellas. Nosotros íbamos casa justo para evitar esas colas y aglomeraciones que los hacen [a los vecinos de esas zonas] más vulnerables a los contagios”, afirmó Lazo.

