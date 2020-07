El primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez (Alianza para el Progreso), calificó este martes de “poco democrático” el cuestionamiento del presidente de la República, Martín Vizcarra, a la presentación de mociones para interpelar a los ministros de Economía, Salud, Educación y Desarrollo e Inclusión Social.

“Me parece poco democrático, me parece que se está tratando de distraer la atención. El Ejecutivo tiene una gran responsabilidad con los peruanos y es atenderlos […] El Congreso está para apoyarlo, respaldarlo; pero sí le pedimos al presidente, y lo hago con el profundo respeto que merece la primera autoridad del país, que se aboque a lo que los peruanos requieren para salir de esta profunda crisis”, dijo en Canal N.

Desde la semana pasada, congresistas de diferentes bancadas han presentado pedidos para interpelar a integrantes del gabinete ministerial como María Antonieta Alva (Economía y Finanzas), Víctor Zamora (Salud), Martín Benavides (Educación) y Ariela Luna (Desarrollo e Inclusión Social).

Al respecto, el presidente Martín Vizcarra consideró este martes como un “exceso” que en pleno estado de emergencia por el coronavirus se presenten varias mociones para interpelar a los ministros.

“Si consideran que hay alguna falta, error y eso genera una interpelación, esa es una figura legal plenamente establecida, pero que haya seis pedidos de interpelación en pleno proceso de estado de emergencia, salido de los efectos más duros de la pandemia, nos parece un exceso”, aseveró este martes en conferencia prensa.

Sin embargo, el congresista Luis Valdez precisó que las mociones de interpelación no deberían generar “ningún tipo de crispación”, pues forman parte de las atribuciones del Legislativo.

“No tiene por qué generar ningún tipo de crispación ni malestar, vivimos en un país con una Constitución fuerte, con poderes del Estado que equilibran el poder, así que hay que acostumbrarnos a estos aspectos constitucionales”, sostuvo.

Además, resaltó que la intención del Parlamento no es censurar a los ministros, pero esto deberá evaluarse durante el proceso de interpelación, ya que -consideró- algunos “no dan la talla”.

“Yo creo que no dan la talla, voy a decirlo así de sincero y franco y me atribuyo la representación nacional también. Creo que el Gobierno tiene que hacer una oxigenación de su gabinete [..] pero el ánimo del Congreso tampoco es ir a la censura, a no ser que dentro de este proceso de interpelación, que es un instrumento válido, se evaluará cada una de las participaciones o intervenciones de los ministros y aquellos que deban seguir, seguirán, pero aquellos que hayan incurrido en actos sospechosos de corrupción, saldrán”, enfatizó.

El legislador, finalmente, exhortó al gobierno de Vizcarra abrir las puertas al Congreso para “trabajar de manera aunada”.

“No tenemos un ánimo perverso, tenemos un ánimo propositivo, conciliador; pero cuando las puertas se cierran de modo que impiden llegar al ciudadano, pues vamos a mostrar nuestro reproche, nuestra frustración y por eso, insisto, le pido al gobierno que abra las puertas de Palacio y permita que podamos trabajar de manera aunada porque eso nos pide la ciudadanía”, dijo.