Congresista Castro estuvo en el gimnasio un día de su semana de representación

El congresista Miguel Castro Grandez, hoy en Alianza para el Progreso (APP) y antes en Fuerza Popular, presentó un informe dando cuenta de que presuntamente cumplió con realizar actividades durante toda la semana de representación de junio pasado, y cobró los viáticos respectivos. Sin embargo, de esos cinco días, solo estuvo tres en su región Amazonas.

Un reportaje de “Punto Final” da cuenta, incluso, que el legislador estuvo haciendo ejercicio en un gimnasio de Surco, en Lima, el 24 de junio a las 10:54 a.m.

Consultado por el citado dominical, Castro reconoció que viajó recién a su región el 26 de junio. Antes de dar la precisión, dijo no recordar si había tenido actividades de coordinación o reuniones en Lima relacionadas a su rol de representación.

“No adelantemos hechos. No necesariamente ese día yo haya hecho mi plan de día e irme al gimnasio a las 10:30 de la mañana. No suelo ir a esa hora, suelo ir a las 5:30 de la mañana. Y por alguna situación fui a esa hora, pero no significa que yo haya dejado de hacer actividades ese día”, comentó.

Cabe señalar que tanto en su cuenta en Twitter, como en su página en Facebook, Miguel Castro Grandez no dio cuenta de ninguna actividad de representación el 24 y 25 de junio. Las publicaciones en torno a esa función se dieron, en ambas plataforma, los días 26, 27 y 28.

Twitter.

Ante la evidencia, el pasado 5 de setiembre presentó un oficio al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, admitiendo que, en referencia a la semana de representación del 24 al 28 de junio del 2019, recién fue el 26 de ese mes a su región. Agrega que “en caso dicha situación vulnere alguna norma administrativa relacionada a gastos de representación, se proceda como corresponde”.

El exoficial mayor del Congreso, José Elice, opinó que el solo hecho de que Miguel Castro Grandez haya señalado en su informe que ha asistido a su semana de representación cuando no lo hizo del todo, amerita una evaluación de su caso en la Comisión de Ética Parlamentaria.

“Ya conocemos que los congresistas reciben 2.800 soles por concepto de esa semana de representación y, por lo tanto, tienen que honrar no vamos a decir beneficio, pero sí ese presupuesto. La nomenclatura es específica, semana de representación. Si no, diría tres días a la semana o dos días a la semana de representación, ¿no? Así es, las cosas son así, es decir, es un recurso público que tiene que gastarse como lo establecen las reglas”, manifestó.

Período de la semana de representación de junio del 2019.