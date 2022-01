La congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) anunció que dio positivo al COVID-19. La representante de la región Lima aseguró que permanece en aislamiento y cumpliendo los requerimientos médicos.

“Estimados amigos, quiero informar que he dado positivo a COVID-19. Actualmente me encuentro en aislamiento y seguiré todas las indicaciones médicas, manteniendo los protocolos establecidos”, manifestó a través de su cuenta en Twitter.

— Milagros Jáuregui de Aguayo (@MJAguayo63) January 25, 2022

De esta manera, Jáuregui Martínez de Aguayo se convierte en la legisladora número 16 que da positivo al nuevo coronavirus desde diciembre del 2021, en el contexto del avance de la tercera ola ocasionada por la variante Ómicron.

El último domingo 23, fue la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), quien comunicó que dio positivo a COVID-19 tras someterse a una prueba antígena.

“Me tomé una prueba antígena y he dado positivo a COVID-19. He suspendido todas mis actividades programadas a la espera del resultado de la prueba molecular. Cuento con las 3 vacunas. Seguiré todas las indicaciones médicas manteniendo el aislamiento respectivo”, escribió Alva Prieto en sus redes sociales.

Otros congresistas que dieron positivo a COVID-19:

Guillermo Bermejo (Perú Democrático).

Sigrid Bazán (Junt o s por el Perú).

Alejandro Cavero (Avanza País).

Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso).

Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso).

Héctor Acuña (Alianza para el Progreso).

Diana Gonzales (Avanza País).

Hernando Guerra García (Fuerza Popular).

Rosselli Amuruz (Avanza País).

Susel Paredes (Partido Morado)

Jaime Quito (Perú Libre)

Elizabeth Taipe (Perú Libre)

Kira Alcarráz (Somos Perú)

Eduardo Salhuana (APP)

María del Carmen Alva (Acción Popular)

