La bancada oficialista Peruanos por el Kambio (PpK) sufrió tres renuncias en poco más de 72 horas. Patricia Donayre formalizó ayer su salida, con lo que se sumó a sus colegas Salvador Heresi y Guido Lombardi. Los tres argumentaron problemas con el actual vocero Gilbert Violeta.

En su carta de renuncia, Donayre indicó que, en el debate en la Comisión de Justicia, Violeta desestimó su postura en contra de acumular el proyecto de ley del Apra para impedir que los partidos políticos sean denominados organizaciones criminales, junto a la de financiamiento partidario.

Reiteró que se produjo un maltrato verbal de Violeta. “Ese maltrato verbal me obligó a solicitar como correspondía una sanción de acuerdo al reglamento. Solicitud que no solo no tuvo eco en la sesión donde se debatió la misma, sino que no fue valorada”, dice en la misiva.

Fuentes de la bancada oficialista indicaron que Gilbert Violeta, quien se encuentra en España, intentó renunciar ayer a la vocería, pero desistió tras conseguir el respaldo de sus colegas Jorge Meléndez (vocero alterno), Janet Sánchez, Alberto Oliva y Clemente Flores. Todos ellos militantes de Peruanos por el Kambio.

Otras fuentes legislativas informaron sobre posibles renuncias de miembros independientes de la bancada, como Sergio Dávila y Moisés Guía Pianto. El primero negó tal información, pero el segundo dijo que hoy se reunirá con su movimiento para tomar una decisión.

“Va a ser muy duro lo que voy a decir, pero nunca tuvimos vocero. Un vocero lleva la voz de todos y nunca hemos hecho eso”, dijo Guía Pianto a El Comercio.

Carlos Bruce no quiso opinar al respecto, y Juan Sheput dijo que se mantendría, pero propondría acciones en el interior del grupo.

—Nueva bancada—

Salvador Heresi, quien renunció el domingo, indicó que se está buscando formar una nueva bancada. Hasta ayer, los no agrupados de este bloque sumaban 11 con Heresi, Roberto Vieira y los nueve integrantes del bloque disidente de Kenji Fujimori.

Jorge Castro, ex miembro del Frente Amplio, dijo que ha tenido conversaciones preliminares con la “bancada del bicentenario” (nombre propuesto por Vieira).

“Existe un bosquejo. Se trata de mantener la identidad ideológica, pero buscar puntos de consenso para construir una agenda de desarrollo”, dijo a este Diario.

Quien se negó a ser parte de este grupo fue la ex integrante de Fuerza Popular Paloma Noceda. “Les he expresado que por el momento prefiero mantenerme como independiente”, indicó.

Heresi anunció que también buscarán contar con la participación de Pedro Olaechea y Francisco Petrozzi. Vieira adelantó que podrían llegar a 14 o 15 miembros para la próxima semana. En los últimos 18 años, ninguna bancada formada por legisladores no agrupados llegó a ser la segunda fuerza legislativa.