El congresista Raúl Doroteo (Acción Popular, recientemente acusado de agredir físicamente a su padre, ofreció una conferencia de prensa para negar la denuncia. Acompañado de sus tíos, el legislador manifestó su consternación por la denuncia y aseguró que se trata de un conflicto familiar que ha sido malinterpretado.

“Jamás abandonaría a mi padre y mucho menos a mi madre. He estado con él en situaciones difíciles”, expresó. Aunque reconoció diferencias familiares, pidió perdón a su progenitor. “Me arrodillo ante mi padre si cree que en algún momento me he portado mal. Todo ha sido con la mejor disposición de cuidarlos”, agregó.

Doroteo sostuvo que “alguien ha motivado a mi padre a hacer estas declaraciones”, deslizando que existirían terceros interesados en dañar su imagen pública.

Además, el parlamentario también negó cualquier tipo de abandono hacia su madre.

Durante el pronunciamiento, Félix Doroteo Neyra, tío del legislador y hermano del denunciante, defendió a su sobrino y cuestionó el contenido del reportaje que expuso la denuncia. “Rechazo categóricamente ese tipo de ediciones que manchan honras. Creo que mi hermano ha sido manipulado por personas con otros intereses”, dijo.

Rosana García Castillo, tía de Raúl Doroteo, también se pronunció. Resaltó su preocupación por la salud de su hermana, María Melva , madre del parlamentario , y defendió la actitud de su sobrino. “Siempre estuvo con sus padres. Es doloroso exponer estos problemas familiares, pero tenía que estar aquí”, señaló.

García además denunció que fue ella quien resultó agredida y acusó al padre del congresista de haber reaccionado en represalia. “La agredida he sido yo. Esa denuncia es una respuesta a la que yo formulé cuando fui a visitar a mi hermana, que está delicada”, afirmó.

Congresista es denunciado por su padre en Ica. (Foto: GEC)

Por su parte, el congresista de Acción Popular explicó que su visita al hospital fue fuera del horario regular debido a una emergencia familiar. Negó haber ingresado sin autorización al área de hospitalización y aseguró no haber tenido contacto físico con su padre.

“La agresión ocurrió dentro de un recinto hospitalario, estando su madre ahí tendida, su vida pendiente de un hilo, porque ya tiene su cuarto derrame, uno más es fatal. Está en una fase casi terminal”, había denunciado el padre del parlamentario, Raúl Doroteo Neyra.

Según la denuncia presentada en la comisaría de Pisco por su progenitor, la agresión ocurrió casi a la medianoche del 15 de mayo, en el tercer piso del nosocomio, fuera del horario de visitas, mientras su esposa dormía.