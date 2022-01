El legislador de la flamante bancada Perú Democrático, Roberto Kamiche, explicó que el motivo por el que renunció a Perú Libre fue porque “no había un liderazgo”.

En declaraciones a Exitosa, aseveró que las iniciativas que presentó en diferentes comisiones no fueron atendidas a tiempo, además dijo que sus participaciones en el pleno no tienen el espacio suficiente.

“No veía un respaldo a mis propuestas. No veía una organización, un concepto de liderazgo en la bancada y, pues, lamentablemente tuve que separarme por eso”, dijo.

“En los plenos me daban participaciones de un minuto, ¿qué se puede exponer en un minuto? Mientras que a otras personas les daban siete minutos. (…) Esas cosas a mí me incomodaban. No me dejaban participar y tenía que estar rogando participaciones. Así no se puede trabajar”, agregó.

El último 7 de enero, los parlamentarios exintegrantes de Perú Libre, Acción Popular y Somos Perú, solicitaron ante la Oficialía Mayor del Congreso la constitución de la nueva bancada denominada Perú Democrático.

Se trata de los legisladores Hamlet Echevarría, Luis Kamiche y Guillermo Bermejo, todos otrora miembros de Perú Libres; así como Carlos Zeballos exintegrante de Acción Popular; y Héctor Valer que hoy renunció a Somos Perú.

Según el acta de constitución del nuevo grupo parlamentario, el vocero titular será Héctor Valer, mientras que el primer y segundo vocero alterno serán Zeballos Madariaga y Echevarría Rodríguez, respectivamente.

Perú Democrático tiene tres ideas principales: preparar la nueva Constitución del Perú, promover iniciativas legislativas estructurales de Estado y recuperar la imagen institucional del Congreso de la República.

La nueva bancada refirió que sus principios son: participación política, derechos fundamentales, pluralismo político, principio mayoritario, separación orgánica de funciones y representación política.

