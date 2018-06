El congresista Edwin Vergara (Fuerza Popular) aseguró este lunes que se siente tranquilo tras ser interrogado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado por sus presuntos vínculos con el narcotraficante colombiano Diego Sánchez Ospina.

Vergara acudió en calidad de testigo y declaró por más de seis horas ante el despacho del fiscal provincial José Cuya, ubicado en el centro de Lima.

"He venido en calidad de testigo a cumplir con mi rol de ciudadano. No voy a usar mi prerrogativa de congresista. He tenido la declaración con el fiscal Cuya y la procuradora Sonia Medina. Estoy tranquilo, no tengo nada que ver con cosas ilícitas", dijo a su salida de la sede del Ministerio Público.

Cabe recordar que Vergara Pinto formó la empresa Pinturas Golden Colors S.A.C. en 2014 en sociedad con Sánchez Ospina. En el 2016, antes de ser congresista, vendió sus acciones y finalizó su relación comercial Sánchez Ospina.

Al respecto, el congresista de FP insistió en que dicha empresa no realizó ninguna exportación. "La empresa nunca exportó. Hay algunos medios que han dicho que la empresa exportó y eso es totalmente falso", aseguró.