Representantes de seis bancadas se mostraron en contra de la moción de censura presentada por Fuerza Popular contra el presidente de la Mesa Directiva del Parlamento, Daniel Salaverry, debido al “ejercicio abusivo de su cargo en la dirección y conducción del Congreso”.

En diálogo con El Comercio los representantes de Alianza para el Progreso, Nuevo Perú, Cambio 21, Frente Amplio, Acción Popular y Peruanos por el Kambio sustentaron su posición contra el planteamiento fujimorista.

Para el vocero de Alianza para el Progreso, César Vásquez, la iniciativa de la bancada fujimorista es solo “una excusa para expresar su disconformidad porque Daniel Salaverry no les hace caso en todo”.

Vásquez indicó que esta moción de censura no tiene sustento, por lo que no la apoyarán. “A Salaverry le corresponde seguir trabajando para los 130 congresistas, no para Fuerza Popular. Lo está haciendo bien no dejándose mangonear como un títere”, dijo a El Comercio.

Al respecto, Alberto Quintanilla, portavoz alterno de Nuevo Perú, indicó que la moción de Fuerza Popular “no se justifica y no la apoyaremos”. Consideró que el manejo de la Mesa Directiva de Salaverry “es más democrático y menos autoritario”.

“Él ha sido parte del abuso [de Fuerza Popular], pero ahora ya no lo es. Creo que esta moción es una represalia”, aseveró el parlamentario.

En tanto, el vocero de Cambio 21, Lucio Ávila, indicó que es exagerado que la bancada fujimorista intente la censura de Salaverrry.

“A mí me parece que por primera vez en este período del Congreso se está permitiendo incluir en la agenda temas que antes solo los determinaba Fuerza Popular, hay más pluralidad y participación”, indicó el ex integrante de Fuerza Popular.

Por otro lado, Hernando Cevallos, portavoz alterno de Frente Amplio, refirió que está en contra de esta iniciativa de Fuerza Popular. Opinó que con Salaverry la Mesa Directiva tiene una “conducción más horizontal, con menos abuso y autoritarismo”.

“El fujimorismo siente que no puede imponer con facilidad la agenda. La creación de nuevas bancadas les resta la posibilidad de seguir manejando de manera vertical el Parlamento”, acotó.

Armando Villanueva, vocero alterno de Acción Popular, destacó que en las últimas semanas en el Congreso se ha tratado de “decidir concertadamente entre voceros la agenda que debe ser priorizada”.

“La mayoría [Fuerza Popular] debe precisar una agenda que priorice los temas de interés nacional, que resuelva problemas y aporte a la solución”, expresó.

Mientras que Jorge Meléndez, portavoz de Peruanos por el Kambio, señaló que Salaverry le ha dado al Congreso el nivel de independencia que merece este poder del Estado. Añadió que las otras dos gestiones han actuado sesgadamente a favor de Fuerza Popular y el Apra.

"En esta nueva gestión que está liderando Salaverry hemos visto que él ha sabido separar los temas partidarios de los temas del Congreso, su gestión tiene nuestra aprobación y no vamos a apoyar esta medida que quiere tomar Fuerza Popular, más nos parece que es una actitud de revanchismo, porque no está sometido a los intereses partidarios", enfatizó.

En tanto, Jorge Del Castillo, congresista Apra, dijo que antes de pronunciaron leerán el sustento de la moción. Sin embargo, a título personal estimó que "es un pleito interno de ellos, qué hacemos nosotros en ello".

"No conocemos el texto ni los argumentos, no puedo responder por contundencia, es más un tema interno que del Congreso. Recién nos estamos enterando", insistió.