Representantes de las bancadas de Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú (PP) y Somos Perú (SP) señalaron que los denominados de “asesores en la sombra” deberían ser removidos de sus cargos o el presidente Pedro Castillo, analizar su continuidad. Mientras que, desde Perú Libre (PL) consideraron que los medios deben tener cuidado en señalamientos hasta que haya una sentencia.

Como se recuerda, los asesores Biberto Castillo León, Beder Camacho Gadea y Jaime Idrogo Mejía; así como los funcionarios Wilson Petrel Mostacero, Rodolfo Ramírez Apolinario, Franco Pomalaya Neyra, José Luis Cristóbal Quispe y Sandra Paico Carrasco, son investigados por el presunto delito de organización criminal en el interior de Palacio de Gobierno.

Carlos Anderson, congresista y vocero de PP, dijo que no tiene evidencias respecto a los presuntos actos delictivos atribuidos a los asesores. No obstante, remarcó que exfuncionarios muy cercanos al mandatario “como la (ex)primera ministra (Mirtha Vásquez); su ministro estrella, el ministro de Economía Pedro Francke, su ministro de Justicia (Avelino Guillén) que hizo tanto por él (Castillo) en la campaña, dándole credibilidad a sus equipos”, han señalado que las decisiones las toman los asesores del jefe de Estado.

“Son los que han señalado de manera inequívoca que el Gabinete tiene poca injerencia en la determinación de políticas y que, en realidad, todo esto corresponde siempre a las decisiones que toman esos asesores que están muy cercanos al presidente y con los que el presidente se siente cómodo y con los que maneja el país”, comentó.

Por ello, el congresista de PP explicó que, al no ser delitos menores los atribuidos, deben ser investigados. No obstante, que el cuestionamiento sobre la persona que interpuso la denuncia enturbia lo que debía haber sido una investigación que la fiscalía inicie por su cuenta.

“Cualquier otro presidente que escucha la opinión pública, que es consciente de la sensibilidad del buen manejo de los recursos del Estado, porque no son recursos propios, hace rato les habría decidido pedirles que den un paso al costado y reacomodar su equipo”, anotó.

“Debería reemplazarlos”

El vocero de APP, Eduardo Salhuana, calificó como acertada la decisión del Ministerio Público al abrir investigación contra de los asesores y funcionarios, pues consideró que “hay seria dudas sobre una conducta transparente”.

Recordó que hay hechos precedentes: el caso del exsecretario general Bruno Pacheco, implicado en los ascensos de las Fuerzas Armadas, las llamadas hacia el jefe de la Sunat y los $20 mil que se hallaron en su oficina de Palacio de Gobierno.

“Hay una serie de indicios que necesitan ser investigados y que aparentemente involucrarían a los llamados ‘asesores en la sombra’ del presidente”, declaró.

Salhuana consideró que, al margen de su responsabilidad o no -que será demostrada en sede fiscal o judicial- es importante que personas del entorno más cercano del presidente estén lejos de toda duda razonable frente a la comisión de hechos delictivos.

En ese sentido indicó que si se demuestra la responsabilidad de los denominados “asesores en la sombra” deben ser sancionados, pero que ante las sospechas de corrupción deberían ser apartados de sus cargos.

“El presidente debería reemplazarlos o por lo menos apartarlos mientras duren las investigaciones, o renovar su equipo de asesores, con gente también de su confianza. Nadie le está pidiendo que tome gente que sean extraños a él, pero ante una serie de sospechas e indicios, de una atmósfera de corruptelas en Palacio, sería preferible que busque nuevos ciudadanos que lo acompañen en esta tarea, pero ya es decisión del presidente”, dijo Salhuana.

Para el vocero y congresista de SP, José Jerí, dependerá del presidente Castillo alejar cualquier tipo de cuestionamiento. “En principio, el presidente es el que tiene que evaluar si los asesores que están siendo materia de investigación le suman o le restan a su gobierno, es una decisión que él tiene que tomar”, anotó.

Sobre las investigaciones, explicó que estas deben ser la oportunidad para que se esclarezcan todas las acusaciones conocidas durante los últimos meses en torno a los asesores.

Argumenta falta de pruebas

Jaime Quito, vocero alterno de PL, expresó que aún no tienen pruebas sobre los hechos sindicados a los asesores de Castillo. No obstante, consideró que es relevante para el país que el Ministerio Público realice las investigaciones para determinar si existen evidencias o pruebas y que “no sea parte de una persecución o de una simplemente peliculina” para obstruir a este gobierno.

“Es una cuestión que aún no tiene pruebas, que está en investigaciones. Yo no voy a poner la mano al fuego por absolutamente nadie, yo no conozco a las personas que se están señalando. El Ministerio Público que haga todo su trabajo que tiene que hacer y, más bien, los medios de comunicación generen mayor cuidado de señalar las cosas hasta que haya una sentencia”, remarcó.

Sobre la permanencia de los asesores en sus cargos, indicó que se debería ver los “reales problemas del país”. Afirmó que hay “en especulaciones tras especulaciones” con el objetivo de un sector de remontar al Ejecutivo.

