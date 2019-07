Congresistas critican actuación de fiscal Víctor Rodríguez Monteza

La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, calificó de “cuestionable” la posición del fiscal Víctor Rodríguez Monteza, quien solicitó que se declare fundado el recurso de casación interpuesto por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para revertir la prisión preventiva que cumple desde noviembre de 2018.

Araoz mencionó los supuestos vínculos del fiscal supremo con la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. “No se quiere hacerle daño a la señora Fujimori ni mucho menos, pero que sea lo más transparente y limpio el proceso”, expresó.

“Es complicado porque el señor tiene un historial que nos asusta. Su vinculación con Los Cuellos Blancos del Puerto […] El querer quitarle la reserva de la información que tiene la prensa, no sé, no me quiero meter en temas fiscales porque corresponde a otro espacio que no es el poder del Estado al que pertenezco, pero es cuestionable el actuar”, añadió en declaraciones a RPP.

Rodríguez Monteza es el representante del Ministerio Público que deberá sustentar la posición del equipo especial liderado por el coordinador Rafael Vela, y que solicitó a través del fiscal José Domingo Pérez la orden de prisión preventiva por 36 meses mientras duran las investigaciones por lavado de activos.

La Sala Suprema Penal Permanente revisará este viernes el recurso de casación interpuesto por la defensa legal de Fujimori contra medida restrictiva.

La congresista de Nuevo Perú, Indira Huilca, también criticó al fiscal supremo a través de Twitter y pidió estar atentos para luchar contra la corrupción.

"El fiscal Rodríguez (Monteza) señalado por integrar Los Cuellos Blancos ha decidido jugársela completamente por Keiko al pedir cese de su prisión preventiva. [...] Estemos atentos y listos para defender la lucha anticorrupción", manifestó.

Gino Costa, de la Bancada Liberal, también recordó los vínculos que salieron a la luz entre Rodríguez Monteza y los CNM Audios.

"Es el fiscal supremo que avisó a Los Cuellos Blancos del chuponeo y les aseguró que, con Chávarry, él lo manejaría. Amenazó denunciar a IDL-Reporteros si no devolvía audios de la vergüenza. Pidió libertad de Keiko la noche del partido", enumeró el legislador.