Congresistas critican al presidente Vizcarra tras nuevo audio sobre Tía María

Congresistas de Acción Popular, Fuerza Popular y Contigo criticaron al presidente Martín Vizcarra tras la difusión de un nuevo audio de su diálogo con autoridades de Arequipa por el proyecto minero Tía María.

En la conversación se escucha decir al mandatario que no buscan “imponer el proyecto minero” y que quieren “hacer el proceso para que finalmente la posición de ustedes se revierta".

“Encontremos la salida. Lo que hay que hacer es revertirlo, y revertirlo también administrativamente. ¿Con qué? Con la medida que presenta el gobernador”, se escucha a Vizcarra.

El congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) señaló que hubo un “error claudicante” de parte del jefe de Estado, que “no puede ir a negociar” con autoridades que “lo habían tratado de traidor”.

“Él [Martín Vizcarra] no puede ir a negociar y menos a un ambiente hostil hacia él; y a negociar con personas que lo habían tratado de traidor […] Acá ha habido una negociación no por encima de la mesa ni por debajo, en el suelo. Casi en el suelo”, consideró.

El congresista Juan Sheput (Contigo) indicó que Martín Vizcarra fue “indolente” al mostrarse de acuerdo con que la población tome eventuales medidas radicales en caso no cumpla con los acuerdos en un mes.

“La indolencia del presidente en lo que se refiere a la sociedad. Para mí lo más grave es cuando el presidente señala que si no cumple con su promesa tengan una posición radical. ¿Cómo va a controlar la posición radical? Con violencia y ¿si hay muertos? Entonces, ¿cómo el presidente puede prestarse a pedir una posición radical?”, cuestionó.

Según el audio, el jefe de Estado aseguró que respaldará las decisiones "técnicas" de las autoridades arequipeñas para encontrar una salida al conflicto social. Precisó que, si no cumple con la medida en un mes, la población podría tomar medidas radicales.

"Si ustedes ven que en un mes yo no cumplo, ahí hagan una medida radical y todo, si ven que yo he incumplido eso que estamos ahora viendo", dice Vizcarra.

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, también cuestionó al presidente de la República, Martín Vizcarra, por la difusión del más reciente audio.

"He escuchado al presidente decir una frase que es grave: si yo no cumplo ustedes, en pocas palabras, incendien la pradera. Un presidente de la República, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de la policía, que están ahí para cuidar el orden, al final termina instigando a que puedan haber desórdenes. Yo la verdad no entiendo esa posición del presidente", comentó a Canal N.

La vocera del Apra, Luciana León refirió que los audios evidencian que Martín Vizcarra “claudicó” en sus funciones de gestión y liderazgo.

“Vemos cómo el presidente de la República claudica en su función, en su responsabilidad de gestión y de liderazgo y también tiene injerencia sobre estos órganos supuestamente independientes (Consejo Nacional de Minería)”, dijo.

Mientras que Patricia Donayre, portavoz de Unidos por la República, indicó que “hay que guardar la calma” y escuchar a los ministros de Economía y Energía y Minas, citados al Congreso tras la difusión de los audios.

“Hay que guardar la calma, hay que escuchar a los ministros que van a venir mañana [miércoles]. No tomemos decisiones radicales sin antes ponernos del lado de la población”, señaló.

En contraste, el vocero de Peruanos por el Kambio, Clemente Flores, afirmó que las conversaciones no tienen “nada irregular”.

“Yo no veo nada irregular en las conversaciones. Es la misma posición que tuvo desde un inicio el presidente de que si se dan las condiciones, el proyecto camina y si no hay un clima social, por supuesto, no va. Y eso es el resumen de todas las conversaciones que hay en el tema interno”, precisó.