Juan José Santiváñez juramentó como ministro de Justicia. (Foto: Presidencia del Perú)
Redacción EC
Redacción EC

La presidenta tomó juramento este sábado 23 de agosto a tres nuevos ministros de Estado, entre ellos , quien asumió la cartera de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo de Juan Alcántara Medrano. La ceremonia, realizada en Palacio de Gobierno, fue comunicada a la prensa con apenas minutos de anticipación.

El nombramiento de Santiváñez ha generado controversia, pues cuando se desempeñaba como ministro del Interior, cuestionado por su gestión en materia de seguridad ciudadana y por las investigaciones fiscales en su contra.

Tras la designación, el abogado regresa al gabinete ahora liderado por , quien dejó el Ministerio de Justicia en mayo pasado para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros.

Las reacciones en el Parlamento no se hicieron esperar. El congresista Diego Bazán (Renovación Popular) afirmó que el retorno de Santiváñez responde a su cercanía con la presidenta. No nos queda duda de que el señor Santiváñez sigue siendo la persona más cercana a la señora Dina Boluarte […] es el asesor en la sombra de la presidenta y tenía gran influencia en el Ejecutivo”, declaró en Canal N.

Asimismo, Bazán advirtió que el nuevo ministro mantiene un proceso de antejuicio político, y que su designación le otorga un “salvavidas” para extender esta protección. “El único fin que tenían hoy es colocar al señor Santiváñez”, señaló.

En la misma línea, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) calificó en su cuenta de X el nombramiento como “una burla al país”.

Por su parte, Edward Málaga-Trillo (no agrupado) cuestionó la falta de pronunciamientos de líderes políticos sobre el tema: Sí, está en la cancha del Congreso poner freno a tanta desvergüenza. Pero para eso tendríamos que conocer la postura de quienes presiden partidos y digitan bancadas, especialmente Keiko Fujimori, César y Richard Acuña, Vladimir Cerrón, José Luna, Patricia Li, entre otros. ¿Hablarán?”, escribió en X.

También se pronunció Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), quien calificó la designación como un acto irresponsable:Esto es una provocación al Congreso y una necedad, este señor es incapaz de gestionar nada. ¿Qué puede hacer por la justicia en el país un exabogado de procesados por corrupción y otros delitos graves? Boluarte premia a su favorito a costa de todos los peruanos”, publicó en X.

Con este cambio, Santiváñez vuelve a ocupar un ministerio apenas cinco meses después de haber sido censurado, reavivando críticas y cuestionamientos sobre las decisiones de la presidenta Boluarte respecto a su equipo ministerial.

