Congresistas critican reunión entre Daniel Salaverry y Pedro Chávarry

Congresistas de diferentes bancadas cuestionaron que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, haya recibido al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en el Palacio Legislativo pese a que, en la víspera, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite una denuncia constitucional en su contra.



Las primeras críticas llegaron en medio del debate de la Comisión Permanente. El vocero de Acción Popular, Edmundo del Águila, aseveró: "Hay una denuncia en proceso y, en aras de que esa denuncia sea limpia, pulcra, transparente e inmaculada, no es buena esa reunión".

En la misma línea, el vocero de Nuevo Perú, Richard Arce, manifestó su "profunda extrañeza" al conocer que el presidente del Congreso sostuvo una reunión con el fiscal de la Nación.

"¿Qué mensaje le da el Congreso a la población al reunirse con el cuestionado fiscal Pedro Chávarry? El Congreso está desprestigiado, con un 8% de aprobación. Necesitamos dar mensajes claros contra la corrupción, no avalar, ni respaldar a autoridades cuestionadas", expresó.



Por su parte, Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista) consideró que Daniel Salaverry debió rechazar la reunión con Pedro Chávarry.

"Yo diría que fue una imprudencia. ¿Cuál era la necesidad? [...] No era lo prudente. No sé qué pretende lograr con eso. No habla bien del procedimiento a seguir", comentó Del Castillo a RPP.

Para el vocero del Frente Amplio, Humberto Morales, más allá de lo protocolar, Daniel Salaverry no debió haber recibido al titular del Ministerio Público “hasta que, por lo menos, no se aclaren estas acusaciones gravísimas.

"Nos parece un muy mal gesto, sobre todo porque hay denuncias constitucionales contra el señor Chávarry que el Congreso debería resolver previamente antes de hacer actividades sociales de recibir, abrazar y saludar al fiscal de la Nación", indicó.

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), César Vásquez, señaló que fue "una reunión absolutamente inoportuna", debido a que Daniel Salaverry es "el presidente de la entidad que investiga al fiscal Chávarry".

"Creo que la población lo va a condenar y nosotros en APP consideramos que es el primer gran error político del nuevo presidente del Congreso. Así como hemos reconocido sus decisiones acertadas al entrar, hoy rechazamos esta decisión de recibir al fiscal Chávarry", manifestó a la prensa.

-Oficialismo a favor-

Pese a las críticas, el congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) señaló que la reunión fue un acto protocolar y que el fiscal de la Nación llegó de manera "sorpresiva".

"El presidente del Congreso ha actuado adecuadamente ante la sorpresiva visita del fiscal, así que nuestro apoyo al presidente del Congreso es inalterable. La visita ha sido sorpresiva y el presidente lo tenía que atender", expresó.

Previo a ello, al ser consultado si el haber recibido al cuestionado fiscal de la Nación señalaba algún tipo de respaldo, Daniel Salaverry también había manifestado que la reunión con Pedro Cháarry fue "protocolar".

"Como lo he dicho, estas conversaciones las llevamos dentro del marco institucional. He recibido la visita del presidente del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y ahora del fiscal de la Nación como un acto protocolar. El doctor Chávarry ya explicó que se allana a las investigaciones y esperamos que estos temas se puedan aclarar", indicó.