El prófugo ex presidente Alejandro Toledo, sobre quien pesa un pedido de extradición a Estados Unidos por el pago de US$20 millones que Odebrecht asegura le hizo para ganar la licitación de la carretera Interoceánica, emitió hoy un comunicado sobre la crisis del Ministerio Público.

A través de un largo escrito en su cuenta de Facebook, el ex jefe de Estado, también procesado por el caso Ecoteva, aseveró que los últimos hechos ocurridos en el Perú en torno al actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, son "fruto de la corrupción".

“El espectáculo provocado esta semana por el fiscal general es fruto de la corrupción, no de la defensa del estado de derecho. Las instituciones democráticas peruanas están en peligro", refirió.

El vocero de Acción Popular, Edmundo del Águila, el portavoz alterno de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, y los congresistas Wilbert Rozas (Frente Amplio), Gloria Montenegro (Alianza por el Progreso) y Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) criticaron al ex mandatario.

-Opiniones-

En diálogo con El Comercio, el congresista Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) consideró "patético" el comunicado emitido por el ex presidente.

"Es patético. Si hay personas que no tienen ninguna autoridad moral para hablar de temas de corrupción una de ellas es el ex presidente Toledo y lo digo con mucho pesar. Creo que él haría mucho bien en no meterse a opinar sobre este tema y más bien someterse a la justicia peruana", concluyó.

El vocero de Acción Popular, Edmundo de Águila, calificó de “irrisible” que una persona como Toledo pueda opinar de algo como la corrupción.

“Me parece bastante irrisible que una persona que está cuestionada, procesada y prófuga por temas de corrupción pueda opinar acerca de la corrupción. Finalmente, estos son los vacíos que generan la justicia y la normatividad en el país que permite precisamente [que] acusados puedan declarar la forma como la está haciendo”, aseveró.

Por su lado, el vocero alterno de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, refirió que si el ex mandatario desea opinar sobre los temas de la coyuntura actual que lo haga desde el país y no desde afuera.

“Yo le diría al señor Alejando Toledo que, en lugar de estar opinando de temas de interés, uno, venga al país, dos, que se presente ante la justicia y que finalmente participe desde el Perú y no desde afuera”, criticó.

El congresista Wilbert Rozas (Frente Amplio) comentó las palabras del ex jefe de Estado e indicó que lo que está haciendo es el típico “aleteo” de un corrupto.

“A mí me parece que lo que está haciendo Toledo es el aleteo del típico corrupto [...] no hay que permitir que los corruptos se escondan detrás de nada”, expresó.

Del mismo modo, la legisladora Gloria Montenegro (Alianza por el Progreso) señaló a este Diario que el ex mandatario es el menos indicado para hablar de corrupción y que sus críticas, “por más que se acerquen a la realidad”, no tienen valor en el espacio democrático que se vive en el país.

"Lo mejor que debería hacer Toledo, antes que emitir opiniones sobre corrupción, es ponerse a derecho y venir al Perú a responder sobre los actos de recepción de coimas en el que está involucrado", agregó.