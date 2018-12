Congresistas de cuatro bancadas a favor de comisión que investigue aportes

Por Martín Calderón / Luis Paredes

Lo voceros de Fuerza Popular y Nuevo Perú están a favor de la propuesta del congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) y de Frente Amplio de crear una comisión del Parlamento que investigue aportes de campaña. Esto a partir del informe de El Comercio que da cuenta que cinco personas que figuran ante la ONPE como aportantes de Peruanos por el Kambio señalan que no entregaron dinero.

García Belaunde informó que insistirá con su propuesta en los primeros días de enero. “Es fundamental. Es abrir una investigación muy grande”, dijo.

Por su parte, Frente Amplio recordó mediante un comunicado que presentó una moción para investigar el financiamiento de los partidos, pero esta no fue atendida.

“De ser cierto que el partido político Peruanos Por el Kambio no habría declarado adecuadamente el ingreso de este monto (S/. 160,00.00) se podría configurar el delito de lavado de activos. Esto tiene que ser investigado y sancionado con urgencia”, dijo su vocero, Humberto Morales.

El portavoz alterno de esa bancada de izquierda, Hernando Cevallos, agregó que la propuesta de formar una comisión investigadora es pertinente: “Lo que tenga que ver con el control, de dónde provienen los fondos, me parece absolutamente pertinente y adecuado”.

Por su parte, el vocero alterno de Fuerza Popular, Juan Carlos del Águila, aseguró que “hemos dicho, en más de una oportunidad, que si hay alguna propuesta de crear una comisión investigadora de aportes de campaña, en Fuerza Popular no nos oponemos a ello. Es necesario que se conozca la verdad y estoy seguro que habrá muchas novedades al respecto”.

El portavoz de Nuevo Perú, Richard Arce, consideró que “está muy bien investigar casos de financiamiento […] porque estamos viendo la intromisión de dinero sucio”. Agregó que el caso no solo involucra a la brasileña Odebrecht, sino que podría detectarse financiamiento “del narcotráfico, la minería ilegal e inclusive dinero que proviene de las mafias delincuenciales que existen el país”.

Por su parte, el vocero de Cambio 21, Lucio Ávila, informó que su bancada se reunirá en la primera semana de enero para abordar este y otros temas. Evitó precisar si estaba a favor o en contra.

Mientras tanto, el congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) informó que desde el partido oficialista hay disposición para colaborar con las investigaciones que ya realiza la fiscalía.

“Es una denuncia seria. De parte de la dirigencia de Peruanos por el Kambio, según lo que he podido escuchar, hay plena disposición para prestarse a cualquier tipo de investigación que se está haciendo en la fiscalía”, dijo.

“Tengo entendido que hay sustento [para demostrar los aportes]. Se está preparando toda la documentación pertinente, tanto el abogado del ex presidente Kuczynski como los dirigentes partidarios están haciendo el legajo respectivo para brindarle las satisfacciones al Ministerio Público”, agregó.

— Discrepancia —

El congresista Jorge del Castillo (Apra) consideró que no sería adecuado crear una comisión investigadora para este caso. “Ese tema ya se está investigando en fiscalía. Por eso está saliendo esta información […] No sé si fuese necesario una nueva comisión investigadora en la que los mismos partidos tendrían que investigarse. No me parece, francamente”, dijo.

“¿Es viable que los partidos digan: ‘Vamos a investigarnos a nosotros mismos, a quien aportó y quien no aportó?' Para eso hay una entidad en la ONPE que supervisa los aportes y está el Ministerio Público”, agregó.